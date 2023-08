Ballando con le stelle, il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea: “Ecco come è nato l’amore”

Il nuovo fidanzato della modella e attrice rumena: ecco di chi si tratta.

L’attrice e modella rumena Madalina Ghenea ha intrapreso una nuova storia d’amore. Un nuovo amore per Madalina Ghenea. L’attrice e modella rumena, dopo la conclusione del flirt avuto con il calciatore Nicolò Zaniolo, ha da poco intrapreso una nuova relazione con un altro personaggio appartenente al mondo dello sport. Ecco di chi si tratta.

Il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea

Dopo la breve storia con il calciatore Zaniolo, Madalina Ghenea ha ora una nuova relazione con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. A confermare la cosa è stata la stessa modella e attrice rumena nel corso di un’intervista rilasciata per Diva e Donna. Ecco alcune delle sue parole sull’inizio della storia con il giovane atleta:

“Si tratta della prima volta che ho accanto il mio compagno quando ricevo un premio, non mi era mai successo prima e ne sono contentissima. L’amore è un’emozione forte e avere accanto una persona che ti sostiene e che ti appoggia è ancora più emozionante. Quella di venire qui con me a Maratea è stata una scelta sua, mi ha reso felice riuscire a portare un pezzo della mia vita privata nel mio lavoro visto che ho sempre fatto tutto da sola. Questa volta so con chi brindare a questo premio“.

Per la precisione, il premio in questione è quello che Madalina Ghenea ha ricevuto alla quindicesima edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata che si è tenuta per l’appunto a Maratea dal 25 al 29 luglio scorso. Una manifestazione nel corso della quale l’attrice ha avuto occasione di presentare il prossimo film che la vede protagonista, un thriller ambientato ai Caraibi dal titolo di Deep Fear.

Le dichiarazioni di Madalina Ghenea sulla figlia Charlotte

Madalina Ghenea, che nel corso della sua carriera di attrice ha avuto modo di recitare in alcuni film molto importanti come ad esempio Youth – La giovinezza del 2015 di Paolo Sorrentino o anche il recente House of Gucci di Ridley Scott del 2021, ha poi parlato durante l’intervista per Diva e Donna anche della figlia Charlotte, nata nel 2017 dalla storia con l’imprenditore Matei Stratan:

“La felicità e la salute della mia famiglia sono la cosa più importante della mia vita. Sono una persona fortunata e in realtà ho tutto quello che voglio, quindi mi auguri che rimanga tutto così com’è. Con Charlotte ho un rapporto bellissimo, è la mia migliore amica e una compagna di viaggio. Siamo molto complici, lei vive questo mio mondo lavorativo con gioia, è lei che mi dà l’ok sulla scelta dei miei abiti. La porto con me quanto più possibile per condividere tutto insieme e per farle vedere dei nuovi posti”.