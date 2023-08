Ultimatum a Milly Carlucci: rivoluzione contro la conduttrice | Cosa è successo

L’ultimatum a Milly Carlucci in vista della nuova edizione del programma.

Il prossimo ottobre avrà finalmente inizio la nuovissima edizione di Ballando con le stelle, le cui puntate andranno come sempre in onda su Rai 1. Per tutti i sabato sera fino ad arrivare al mese di dicembre i telespettatori saranno dunque accompagnati dalla conduzione di Milly Carlucci, impegnata in questo periodo con la faticosa scelta di tutti i vip che potranno far parte del cast.

L’ultimatum a Billy Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle

L’edizione di Ballando con le stelle fa già enormemente discutere per via dei possibili partecipanti al programma. In particolare, i fan dello show si starebbero rivoltando sui social contro la conduttrice Milly Carlucci a causa della possibile mancata presenza della nota coppia formata da Moreno Porcu e da Alex Di Giorgio.

Tra gli elementi più amati del programma vi è infatti anche e soprattutto il duo composto da Moreno, ballerino professionista, e da Alex, concorrente che nella vita fa anche il nuotatore. Porcu, originario di Cagliari, è oltre che un ballerino anche un coreografo e un istruttore. La passione per la danza è nata fin dalla giovanissima età, con le prime partecipazioni alle gare di ballo che sono arrivate già intorno al 2003.

Dopo essersi aggiudicato due primati nazionali nel ballo latino-americano, Porcu è poi entrato a far parte della famiglia di Ballando con le stelle in veste di maestro ed istruttore passando alla storia del programma della Rai per essere stato il primo a far coppia con un altro concorrente maschio ovvero il nuotatore professionista Alex Di Giorgio.

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle

@MorenoPorcu86 deve assolutamente esserci su quella pista, anche se senza @Alex_Djdigio non sarà la stessa cosa. — alex_moreno_nelmiocuore_4ever (@AlexMoreno4ever) August 3, 2023

All’inizio di Ballando con le stelle mancano ormai poco più di due mesi. Per quanto riguarda i concorrenti, questi verranno annunciati con molta probabilità a ridosso dell’inizio del programma, anche se a mancare ancora sono anche gli annunci ufficiali per quanto riguarda i componenti della giuria.

Restando ai ballerini, è degli ultimissimi giorni lo scoop relativo ad una possibile partecipazione di Teo Mammuccari e di Simona Ventura, ma tra i vip provinati in generale da Milly Carlucci spuntano tanti altri nomi clamorosi come ad esempio quelli di Bobby Solo, Michele Placido, Nino D’Angelo, Francesca Alotta, Bruno Barbieri e Damiano Carrara fino ad arrivare addirittura a Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro.

Tornando nello specifico alla possibile nuova giuria, Carlucci vorrebbe mantenere nella sua squadra Selvaggia Lucarelli nonostante le recenti voci su un avvicendamento con Sonia Bruganelli.