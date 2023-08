Gabriel Garko e “Se potessi dirti addio”: tutto quello che sappiamo

L’attore Gabriel Garko tornerà presto in televisione con una nuovissima fiction dal titolo Se potessi dirti addio. Ecco qualche anticipazione.

Tra i divi del mondo dello spettacolo italiano, certamente Gabriel Garko spicca per talento e fascino. L’attore è salito alla ribalta più di vent’anni fa posando soprattutto come modello, ma poi si è avvicinato anche alla recitazione e ha iniziato a lavorare soprattutto nelle fiction per il piccolo schermo.

Tra le più popolari in cui ha recitato, ci sono soprattutto quelle di stampo drammatico, come L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. In entrambi i casi interpretava dei personaggi molto tragici, destinati a non poter trovare la felicità, sia a causa dell’ambiente difficile che li circondava, sia a causa di alcune scelte sbagliate.

Recentemente, ha dichiarato di essere pronto a tornare in televisione con una serie tutta nuova, che si chiamerà Se potessi dirti addio, che andrà in onda su Canale 5. Si tratta di un grande ritorno, molto atteso, dal momento che l’attore non recitava in una serie da circa sei anni.

Se potessi dirti addio, Gabriel Garko torna a recitare dopo sei anni

Gabriel Garko tornerà a recitare in tv dopo più di sei anni di assenza grazie alla nuovissima fiction Se potessi dirti addio. La trama si concentrerà su Marcello, un uomo che ha perso la memoria dopo un incidente, ed Elena, la neuropsichiatra che lo aiuta durante il lungo processo di terapia. La dottoressa, nel frattempo, lotta contro una perdita diversa ma altrettanto grave: la morte del marito. Le storie dei due personaggi si intrecciano sempre di più, fino a scoprire un’incredibile verità.

Gabriel Garko interpreterà Marcello, mentre Anna Safroncik si calerà nei panni di Elena. Le riprese di Se potessi dirti addio sono appena iniziate e di conseguenza non si sa quando sarà disponibile in tv, ma si sa che uscirà su Canale 5, sotto la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che avevano lavorato insieme anche a un’altra importante fiction del palinsesto, Svegliati amore mio, con protagonista Sabrina Ferilli.

Durante un’intervista per Tv, sorrisi e canzoni, Gabriel Garko ha confessato che ha ricevuto la proposta al momento giusto, proprio quando stava pensando di tornare a recitare e che la pausa dal 2017 è stata fondamentale, ma che ora è pronto a riprendere in mano la propria carriera di attore: “Avevo bisogno di quello stacco, l’ho voluto, l’ho cercato […] Sono molto contento perché sono riuscito a ritornare dove ero senza problemi, e per me questa è una grandissima vittoria“.