Federica Pellegrini, incinta e in bikini | Le foto sono bellissime

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è incinta e si sta godendo le vacanze in Grecia con il marito e gli amici. Qui ha sfoggiato con orgoglio la pancia che cresce.

Gli ultimi anni sono stati per Federica Pellegrini particolarmente speciali e di grande cambiamento. Si è ormai ritirata dal nuoto (dopo ben cinque olimpiadi e numerosissime medaglie e record), si è sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta e ha avviato ufficialmente la sua nuova carriera nel mondo della televisione, mettendosi alla prova con Pechino Express. Qui ha partecipato in coppia con il marito: i due sono arrivati in finale, ma hanno perso contro Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Infine, poco tempo fa la ex nuotatrice ha anche annunciato di essere in dolce attesa: oggi è incinta di circa cinque mesi e la bambina dovrebbe nascere a dicembre. Si tratta della prima figlia della coppia e sono tutti molto felici per loro.

La coppia al momento si trova in vacanza in Grecia insieme agli amici nuotatori Fabio Scozzoli e Martina Carraro e regolarmente posta foto e video. In particolare, l’ex nuotatrice adora fotografarsi in bikini, mostrando con orgoglio il pancione.

Federica Pellegrini, le foto del pancione insieme al marito

Questa sarà sicuramente un’estate indimenticabile per Federica Pellegrini, che sta vivendo la sua prima gravidanza. Quest’ultimo è stato per lei un anno di grandi cambiamenti e soprattutto di grandi traguardi e si sta affacciando a una nuova fase della sua vita, non più concentrata su gare e record da battere, ma più sulla famiglia e la carriera televisiva.

Il matrimonio con Matteo Giunta procede a gonfie vele e la coppia sta aspettando il primo figlio: si sa già che sarà una bambina e che nascerà a dicembre. La nuotatrice, nel frattempo, si diverte a scattarsi foto, documentando la pancia che continua a crescere. Anche i fan lo hanno notato e le hanno fatto le congratulazioni nei commenti, scrivendo che il suo “pancino cresce sempre di più“.

Per il momento, quindi, Federica Pellegrini si sta godendo le meritate vacanze in Grecia, in compagnia del marito e dei cari amici. Non è l’unica donna famosa incinta in questo periodo: anche l’attrice Miriam Leone, per esempio, è in dolce attesa e ha mostrato il pancione per la prima volta pochi giorni fa. La conduttrice Diletta Leotta, invece, ha partorito il 16 agosto, giorno del suo 32esimo compleanno.