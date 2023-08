Miriam Leone incinta e più bella che mai: le prime foto col pancione

L’attrice Miriam Leone aspetta il primo figlio insieme al marito Paolo Carullo e ha pubblicato sui social le prime foto dove mostra la pancia.

Nel mondo dello spettacolo, molte coppie stanno aspettando un figlio o hanno da poco celebrato una nascita. Per esempio, basta citare Diletta Leotta, che il 16 agosto – giorno del suo 32esimo compleanno – ha dato alla luce la sua prima figlia, Aria. Dal 2022 la conduttrice sportiva è fidanzata con il calciatore tedesco Loris Karius, che ha conosciuto grazie all’amica Barbara Berlusconi.

Miriam Leone, invece, è ancora lontana dal parto ed è incinta di circa quattro mesi. L’attrice è sposata da circa due anni con il musicista e manager Paolo Carullo e la coppia ha sempre dimostrato di essere solida e felice. Ora sono in attesa del primo figlio, ma non hanno ancora annunciato se si tratta di un bambino o una bambina.

L’ex Miss Italia 2008 è felicissima e pochi giorni fa ha voluto condividere la sua gioia anche con i fan che la seguono su Instagram. Qui ha pubblicato le prime foto dove mostra la pancia, già ben visibile.

Miriam Leone, le foto con il pancione in spiaggia

Miriam Leone e Paolo Carullo stanno aspettando il primo figlio insieme e hanno voluto condividere con i follower che li seguono con entusiasmo un momento di forte intimità familiare. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram diverse foto in bikini, dove sfoggia con grandi felicità e orgoglio la sua pancia. Oggi è incinta di soli quattro mesi, ma il piccolo rigonfiamento è già ben riconoscibile.

Ha pubblicato quindi una foto in spiaggia al tramonto, scrivendo semplicemente “Felicità” e “Pic by mio amore“. La protagonista femminile di Diabolik – ha interpretato Eva Kant – durante un’intervista per Vanity Fair ha spiegato che la scoperta della gravidanza l’ha colta alla sprovvista, ma che è stata subito felice della notizia. Ha parlato anche del rapporto tra il mondo femminile e la maternità, spiegando che ogni donna dovrebbe sentirsi libera di compiere le proprie scelte.

“Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo. […] Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza“.