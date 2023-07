La notizia riguardante l’ex campionessa del nuoto italiano.

Federica Pellegrini incinta: gli indizi sulla gravidanza dell’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini è incinta. Questa la voce che sta impazzando praticamente su tutte le riviste di gossip dalla giornata di lunedì 24 luglio. Come rivelato tra gli altri dal settimanale Chi, la cui copertina mostra una foto della Pellegrini con sotto il titolo Il nostro amore si fa in tre, la nuotatrice sarebbe dunque in dolce attesa.

Federica Pellegrini incinta: le indiscrezioni

La notizia di una possibile gravidanza di Federica Pellegrini era nell’aria ormai già da un po’ di tempo. Questo quanto riportato al riguardo da FanPage:

“La notizia della gravidanza di Federica Pellegrini era nell’aria già da qualche giorno. Ad accendere i sospetti una foto pubblicata sui social, ancora una volta al mare, durante una gita in barca a Sabaudia con il marito. Nello scatto in questione, la nuotatrice è sdraiata in barca e dal costume si intravede un pancino sospetto. In generale, da quando è convolata a nozze lo scorso anno con Matteo Giunta, più volte si è vista costretta a smentire la notizia di un bebè in arrivo, ribadendo il suo pensiero sul diventare mamma e stufa dell’insistenza con cui le veniva rivolta questa domanda. Per il momento, nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata“.

Gli indizi su Federica Pellegrini in dolce attesa

Al momento, Federica Pellegrini si trova in vacanza con il marito Matteo Giunta a Palmarola. In risposta ad alcune foto pubblicate sui social dall’ex nuotatrice, in molti tra i follower hanno voluto ipotizzare dalle forme sospette della pancia dell’ex campionessa una possibile gravidanza.

Ad alimentare tali ipotesi è poi arrivata anche una storia condivisa dalla stessa Pellegrini in cui si intravede un biglietto da parte del marito con sopra scritto “Amori miei buongiorno, torno presto“. Un plurale abbastanza sospetto che ha finito inevitabilmente con il suscitare sospetti da parte di numerosi utenti, anche se quell’amori miei potrebbe fare riferimento anche al cane della coppia.

Praticamente certo sulla gravidanza si è mostrato anche il sito Dagospia, con la Pellegrini che non ha rilasciato per il momento dichiarazioni ufficiali sulla questione, anche se la campionessa del nuoto italiano ha dovuto smentire più volte la cosa anche nel recente passato. Queste ad esempio alcune delle sue parole a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio risalenti a qualche mese fa:

“Si tratta di una cosa che mi viene chiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non arrivassero io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno arriveranno, se invece non arriveranno la mia vita andrà avanti comunque“.