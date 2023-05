Federica Pellegrini, cosa accadde tra Luca Marin e Filippo Magnini: la verità

Nel suo ultimo libro, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha finalmente rivelato per la prima volta cosa accadde realmente nel 2011 tra Luca Marin e Filippo Magnini: stavano per picchiarsi.

Si è da poco conclusa la decima edizione di Pechino Express, vinta dall’imprenditore Joe Bastianich e l’amico musicista Andrea Belfiore. Al secondo posto sono arrivati l’ex nuotatrice Federica Pellegrini e il suo ex allenatore Matteo Giunta: la coppia aveva scelto il nome “I novelli sposi” poiché erano convolati a nozze poco prima di partire per l’Asia. Questa esperienza è stata, in un certo senso, la loro luna di miele.

L’ex atleta olimpionica è senza dubbio una delle nuotatrici italiane più di successo di sempre, che ha collezionato negli anni un Palmarés notevole: ha partecipato a ben cinque olimpiadi (Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020), arrivando sempre in finale.

Negli ultimi anni si è avvicinata anche al mondo della televisione e ha attirato l’attenzione dei media non solo per i propri successi nello sport, ma anche per la propria vita sentimentale. La nuotatrice, infatti, ha avuto diverse storie d’amore importanti prima di sposarsi e le più note sono senza dubbio quelle con Luca Marin e Filippo Magnini, entrambi suoi compagni di nazionale.

Federica Pellegrini, la reazione di Luca Marin quando scoprì la storia con Filippo Magnini

Nel 2011, fece molto scalpore la notizia che Federica Pellegrini aveva lasciato Luca Marin per Filippo Magnini. Il tutto venne rivelato durante i mondiali di Shangai, a cui parteciparono tutti e tre. Di recente, nella sua autobiografia Oro, la campionessa ha raccontato che cosa successe davvero quando l’ex fidanzato venne a scoprire la verità.

I tre avevano le camere nello stesso corridoio dello stesso hotel e il nuotatore sospettava che l’ex fidanzata avesse un nuovo ragazzo, ma non immaginava fosse il suo stesso compagno di squadra, Filippo Magnini.

Quando lo scoprì andò su tutte le furie. Così scrive la campionessa: “Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ‘Ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo!‘ Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”.

“Scendo nella hall, sono tranquilla, non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla: ‘Ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male?‘. ‘Scusa‘ gli rispondo io ‘Ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare‘. Più esattamente dico di fronte ai dirigenti della Federazione ‘Posso sc*pare con chi voglio‘”.