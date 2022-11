Pechino Express 2023, scelti i nuovi concorrenti: chi sono e quando partiranno

Il noto programma Pechino Express sta per cominciare, ma chi c’è nel cast? Ecco i nuovi concorrenti.

Tra pochi giorni inizieranno le riprese della nuova stagione di Pechino Express, che vedrà sul piccolo schermo diversi concorrenti divisi in coppie e pronti a sfidarsi. Il reality procede con grande successo da dieci anni e durante questo lasso di tempo svariati personaggi hanno partecipato alla sfida. Ma da chi è composto il cast quest’anno? Andiamo a scoprirlo.

Lo show va in onda con successo dal 2012 e ogni anno ha prodotto sempre una nuova stagione, ad eccezione, del periodo della pandemia da coronavirus. Il gioco consiste in una sfida tra coppie di concorrenti, famosi e non, che devono superare diverse prove per arrivare alla puntata successiva. Come suggerisce anche il titolo, tutto il programma si svolge durante un viaggio diviso in numerose tappe.

Le coppie devono superare varie missioni per raggiungere le tappe successive e quindi rimanere in gioco. Hanno a dotazione solo pochi oggetti, di solito uno zaino e il corrispettivo di un euro al giorno nella valuta locale. L’ultima edizione ha visto trionfare Victoria Cabello e Paride Vitale.

Ma chi parteciperà quest’anno?

Pechino Express, ecco il nuovo cast

Anche questa volta Pechino Express sarà condotto da Costantino della Gherardesca, presentatore storico dello show, che ha lavorato a tutte le edizioni precedenti tranne la prima (condotta da Emanuele Filiberto di Savoia). Anche quest’anno il programma sarà trasmesso da Sky1 e vedrà anche la collaborazione di Enzo Miccio.

Il viaggio si svolgerà in Asia e le nazioni coinvolte saranno India, Borneo Malese e Cambogia e il survival andrà in onda nei primi mesi del 2023. Ma cosa si sa dei nuovi concorrenti? La scelta dei nuovi personaggi ha già scatenato i fan, che non vedono l’ora di vedere la nuova stagione. Ecco chi parteciperà.

Come sempre, i concorrenti parteciperanno in coppie. Abbiamo quindi, le influencer Giorgia Soleri e Federica Fabrizi detta Federippi, l’avvocato Alessandra Demichelis e l’amica Lara Picardi, il ristoratore Joe Bastianich e il musicista Andrea Belfiore, il comico Dario Vergassola e la figlia Caterina, l’attrice Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta, la nuotatrice Federica Pellegrini e il marito ed ex allenatore Matteo Giunta, l’ex Miss Italia Carolina Stramare e la modella Barbara Prezja, l’ex calciatore Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardi e infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero direttamente dal Collegio.