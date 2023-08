Rosso, Bianco e Sangue Blu, le parole del protagonista: “Ho pensato tutto il tempo alla comunità LGBT”

L’attore Taylor Zakhar Perez ha parlato del film di Amazon Prime Video.

Rosso, Bianco e Sangue Blu è approdato da poco su Amazon Prime Video: ecco le parole dell’attore protagonista.

Da pochissimi giorni, ovvero dallo scorso 11 agosto, ha fatto il suo arrivo all’interno del catalogo di Amazon Prime Video l’atteso Rosso, Bianco e Sangue Blu, un film già visto sulla piattaforma streaming da tantissime persone. Tra i protagonisti della pellicola capace di riscuotere un così enorme successo vi è il personaggio di Alex Claremont-Diaz interpretato da Taylor Zakhar Perez.

Le parole di Taylor Zakhar Perez su Rosso, Bianco e Sangue Blu

Tra i titoli del momento di Amazon Prime Video vi è senza ombra di dubbio Rosso, Bianco e Sangue Blu, una pellicola dalle forti componenti LGBT+. Il film diretto da Matthew Lopez ha già conquistato un’enorme schiera di fan che già chiedono a gran voce un sequel che lo stesso regista sembrerebbe già disposto a realizzare.

Protagonisti principali del film sono il Principe Henry e Alex Claremont-Diaz, interpretati rispettivamente da Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez. Proprio quest’ultimo ha avuto modo di parlare della pellicola e delle tematiche LGBT+ nel corso di un’intervista rilasciata per NewsWeek. Ecco alcune delle sue parole:

“Fin dall’inizio ho avuto un peso enorme sulle spalle, assicurandomi che fossimo accurati nella rappresentazione e nella raffigurazione dei personaggi. Per questo ho assunto questo compito, sapendo quanto questo film sia importante per molte comunità. E mi è stato ricordato nel corso di tutto il film. Ho pensato alla comunità LGBT+ per tutto il tempo delle riprese. Abbiamo avuto molte conversazioni sull’accuratezza. Perché una volta che si gira, la sceneggiatura può sembrare buona. Ma poi, quando sei sul momento e hai sentito questi personaggi e vissuto in questi personaggi per qualche settimana ti chiedi ‘Ehi cosa ne pensi di questo’“.

L’attore ha poi proseguito:

“Siamo stati ipersensibili nell’assicurarci che tutto fosse rappresentato correttamente e accuratamente. Anche nelle scene di sesso, quelle conversazioni erano al limite del divertente perché parlavamo così seriamente di un bacio. Io e Nicholas abbiamo sempre discusso a fondo con il regista su questo aspetto, perché la parte dell’intimità è così importante per il personaggio di Alex“.

Il successo di Rosso, Bianco e Sangue Blu

Il film Rosso, Bianco e Sangue Blu è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2019 scritto da Casey McQuiston. Il successo ottenuto dalla pellicola nei suoi primissimi giorni su Amazon Prime Video è risultato a dir poco straordinario. Il film diretto da Matthew Lopez è già una delle tre commedie romantiche più viste di tutti i tempi su Prime Video. In più, come comunicato direttamente da Amazon, Rosso, Bianco e Sangue Blu ha portato ad un considerevole incremento degli iscritti alla piattaforma.

Come anticipato sopra, i fan hanno già chiesto un sequel. Inoltre, tutti coloro che hanno apprezzato il film hanno anche aperto una petizione per chiedere a Prime la versione intera di tre ore senza tagli. Il regista Matthew Lopez ha infatti ammesso come la primissima versione del film avesse una durata di circa tre ore:

“Ho guardato il film per la prima volta nella versione di tre ore che mi era stata data dal mio editore. Tutto ciò che non era Alex e Henry doveva essere eliminato. Mi sono sentito come se mi stessi allontanando da ciò che mi interessava di più, ovvero Alex e Henry nel film. Quindi il mio compito come regista è stato quello di portarli al sicuro fino alla fine del film. Ci sono meno di 20 secondi di film in cui uno dei due non appare“.

La petizione per la director’s cut della pellicola è stata lanciata dai fan su Change.org.