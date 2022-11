Milly Carlucci senza pietà su Garko: “Tutti pensano sia un supereroe ma…”

Milly Carlucci non ha preso benissimo la notizia che ha appreso per quanto riguarda uno dei suoi concorrenti, Gabriel Garko e senza pietà ha dichiarato che lo showman non è un supereroe come tutti credono.

Questa edizione di Ballando con le stelle non è iniziata benissimo, ci sono stati diversi fattori che hanno scoraggiato un po’ la conduttrice Milly Carlucci. Purtroppo ci sono fattori scatenanti che non dipendono dalla conduttrice, anche se si cerca di controllare tutto, questi possono sempre capitare.

L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso ha sconvolto Milly, la quale un po’ senza pietà ha definito Gabriel Garko un finto supereroe. Cosa avrà mai fatto Gabriel per far reagire la Carlucci in questa maniera?

Gabriel Garko da attore a ballerino provetto

Cosa sappiamo del bel tenebroso Gabriel Garko? Innanzitutto il vero nome di Gabriel è Dario Gabriel Oliviero, il quale in seguito ha cambiato con il nome d’arte che tutti conosciamo, è nato a Torino nel 1972 ed è il terzo di quattro figli. Garko è un attore ed ex modello italiano, agli esordi è stato definito anche come uomo più bello d’Italia. La carriera di Garko è stata molto intensa, è passato da modello, ad attore di fotoromanzi, fiction televisive e concorrente per diversi programmi televisivi. Ad ottobre 2022 è entrato nel cast di Ballando con le stelle insieme alla ballerina Giada Lini.

La disavventura di Gabriel Garko

Il cast di Ballando con le stelle quest’anno è un po’ sfortunato e Milly Carlucci lo sa bene. Tra litigi, infortuni e cali di share la povera conduttrice è leggermente infastidita. L’ultimo caso l’ha un po’ sfiancata, stiamo parlando dell’infortunio subito durante le prove di Gabriel Garko, il quale dovrà essere operato. Con un comunicato la Carlucci ha informato i fan così:

“Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte dell’infortunio. Gabriel dovrà operarsi il prossimo mercoledì. Tutti quelli che dicono che lui è un supereroe, diciamo che ha trovato la sua criptonite. Adesso servono grandi vibrazioni positive, solo cose belle e pensieri meravigliosi. Questo perché tutto si risolva nel minor tempo possibile. Intanto pensiamo a questo sabato”.

Gabriel Garko ha deciso di partecipare ugualmente alla puntata di sabato con un ballo ovviamente pensato per la sua condizione. Non dovrà ovviamente sforzare il braccio per evitare complicazioni come giustamente conferma:

“Ciao a tutti, praticamente il tendine si è rotto davvero, quindi mercoledì prossimo mi opero. C’è già un dottore che mi seguirà, ed è il dr Giovanni de Giacomo. Quindi sabato sarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che si adatta a tutto quanto. Sarò in ospedale almeno fino a giovedì. E sabato prossimo dovrei esserci. Sono un supereroe ammaccato”.