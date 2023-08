Dramma sul Set a Roma: un Giovane coinvolto in un Incidente incredibile e corsa in ospedale

E’ accaduto a Roma il dramma che vede un giovanissimo finito in ospedale con ricovero d’urgenza su un set di un film. Ecco cosa è successo.

Recentemente, un tragico evento ha scosso un set cinematografico a Roma, rischiando di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Purtroppo, non è la prima volta che situazioni simili accadono nell’industria del cinema. Un caso noto è quello di Brandon Lee, tragicamente deceduto durante le riprese de Il Corvo a causa di un proiettile che doveva essere a salve.

Altri episodi terribili includono l’incidente nel 1993 durante le riprese di The Twilight Zone: The Movie, che ha portato alla morte di tre persone, e il caso del 2016 in cui l’attrice Halyna Hutchins fu uccisa da un colpo di pistola durante le riprese di Rust. Tuttavia, l’incidente accaduto a Roma sembra essere avvenuto sotto circostanze incredibili. Scopri cosa è successo.

Tragedia sul set e finisce in ospedale

L’evento si è verificato presso il centro cinematografico Videa. Durante la preparazione di alcune scene per un film, il team si è ritrovato circondato da un’enorme quantità di api.

Si è scoperto che gli insetti avevano costruito decine di nidi nella location e, disturbati dall’attività dei membri della troupe, erano usciti fuori dai loro nidi. La troupe ha prontamente cercato l’aiuto di un giovane apicoltore locale per affrontare la situazione. Tuttavia, l’apicoltore è stato punto da diverse api durante il tentativo di allontanarle dal set ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Questo ha causato un nuovo panico tra gli operatori, che hanno richiamato un altro apicoltore, Andrea Lunerti, per affrontare l’invasione di api.

Lunerti ha avuto successo nel rimuovere le api senza nuocere a nessuno. “Federico, uno dei responsabili tecnici degli studi che ci ha chiamati nel primo pomeriggio, ci ha spiegato che le api sono riuscite a entrare nel casco dell’apicoltore mentre stava cercando di rimuovere i favi, pungendolo ripetutamente,” ha spiegato Lunerti. Il giovane apicoltore aveva cercato di proteggersi, ma purtroppo ha compiuto alcune azioni errate: “Ha abbassato velocemente il mezzo di sollevamento, attirando la furia dello sciame in basso, e facendo pungere anche altre persone presenti,” ha aggiunto Lunerti.

Fortunatamente, le altre persone non hanno riportato ferite gravi. Il giovane apicoltore sta attualmente ricevendo cure ospedaliere e si spera che possa riprendersi al più presto. Questo drammatico incidente dimostra che la natura unica del lavoro nel mondo del cinema richiede attenzione e precauzioni costanti per evitare incidenti che possano mettere a rischio la vita e la salute delle persone coinvolte.