Gabriel Garko, non è il più bello in famiglia: la sorella è di una bellezza sconvolgente

Chi è e cosa fa nella vita Laura Oliviero, sorella di Gabriel Garko, il cui vero nome è Dario Oliviero? In tante foto sui Social i due fratelli , che sono davvero unitissimi, appaiono insieme a rimostranza del loro forte legame che è una vera coccola per il cuore per le numerose fan dell’attore.

Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del vasto mondo dello spettacolo nostrano, Gabriel Garko, spesso al centro della cronaca rosa, ha sempre mantenuto lontano dai riflettori la sua famiglia della quale è piuttosto geloso e che vorrebbe tenere ben lontana dal chiacchiericcio per il senso di pudore e di rispetto che prova nei confronti dei suoi adorati famigliari. La sua forza e il suo orgoglio più grande!

Gabriel Garko Solocine.itDovete sapere- però. che l’attore ha una sorella di nome Laura alla quale è molto legato. La donna è più giovane di lui di soli tre anni e svolge la professione di make up artist e come si evince chiaramente osservando il dal suo Profilo Ufficiale Instagram dove trucca modelli e modelle per servizi fotografici, ma anche attori teatrali.

Ha una sorella bellissima di nome Laura

Sempre dando un’occhiata qui, è possibile notare il forte legame che lega fratello e sorella. Spesso- infatti- i due postano foto assieme a dimostrazione dell’affetto reciproco. Inoltre Laura ha anche reso Gabriel zio. La donna è- difatti- mamma di ben 3 figli.

I due sono unitissimi

Fan numero uno del fratello, così come tutta la sua famiglia, Laura- che di cognome fa Oliviero- condivide spesso foto dell’ artista di casa e ha anche pubblicato in anteprima la foto del libro dell’attore dal titolo Gabriel Garko, andata e ritorno che è è uscito lo scorso 21 novembre, ottenendo pure un ottimo riscontro da parte del grande pubblico . D’altronde sono molti i fan dell’attore che vogliono conoscere qualcosa in più rispetto al suo privato e al suo passato, compreso quello familiare.

Proprio in merito al suo libro, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi , diretto dall’ accorto Alfonso Signorini, l’attore ha voluto condividere un episodio avvenuto all’età di 17 anni, quando un uomo più grande tentò di abusare di lui: “Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita”, ha iniziato a dire il divo per poi continuare il discorso dicendo: “Marco era un uomo ‘normale’ agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto…”.

Ma perché non ha raccontato il fatto anni fa? Questa la sua spiegazione in merito: “In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità”.