“Mi hai sconvolto”: Anna Safroncik a cuore aperto | É stravolta [FOTO]

Anna Safroncik si lascia andare a quella dichiarazione a cuore aperto, è stravolta, fa fatica a trattenere le lacrime, in quanto l’emozione è troppo forte. È letteralmente sconvolta da quello che ruota attorno a lei.

L’hanno sconvolta, veramente non se l’aspettava, l‘attrice non sa che dire. Anna Safroncik è stravolta, non se l’aspettava, a fatica riesce a parlare e ad andare avanti. Una situazione del genere non l’aveva mai vissuta in vita sua ed è rimasta disorientata.

La Safroncik, classe 1981, è un’attrice ucraina naturalizzata italiana che ha vissuto tutto il suo periodo scolastico all’insegna della carriera artistica, studiando tutto quello che concerne questo settore, canto, ballo e recitazione. Essendo figlia di una ballerina e di un tenore, era normale che questa passione le circolasse nelle vene. È sempre stata una persona molto positiva e solare, per questo i follower sono rimasti tramortiti dopo questa sua confessione. Cerchiamo di capire insieme cos’è successo.

Troppe emozioni in una volta per Anna Safroncik

L’attrice Anna Safroncik è famosa nel mondo del cinema e della televisione per ruoli che tutti abbiamo visto almeno una volta, come per esempio La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Le tre rose di Eva, Il restauratore e via dicendo. Ma voi ve lo ricordate qual è stato il primo grande ruolo di successo che ha permesso alla Safroncik di farsi un nome? Non sono stati Carabinieri o Don Matteo, ma è stata la sua presenza in una delle soap più amate degli anni duemila, stiamo parlando di Centovetrine.

Anna Safroncik è stata per molto tempo al centro del gossip, in quanto quella sua relazione, finita poi male con Paolo Barletta, è stata seguita da tutti i loro seguaci, in quanto fino all’ultimo hanno sperato in un happy ending. Per anni poi si è vociferato che Anna avesse un flirt con il collega Roberto Farnesi, il quale ha smentito in diretta in maniera categorica: “Con Anna ci conosciamo da tanti anni, ho un bel rapporto ma non credo all’amicizia tra uomo e donna”.

Quello scatto vale più di mille parole

Anna Safroncik è stravolta, ma in senso positivo, dalla vacanza che si sta godendo con il compagno Marco. Sono nella città natale di lui, a Napoli e con lo sguardo felice e innamorato, si scattano un selfie con il Vesuvio alle spalle, esternando con queste parole: “M’arrevuot’ ‘o core”.

Un follower dichiara: “Mi hai sconvolto”, non solo per la bellezza del paesaggio, ma soprattutto per la sua di bellezza e di commenti così, la bella Safroncik ne riceve tanti. Al suo pubblico lei piace molto e da quando la vedono felice insieme al suo fidanzato, i suoi follower gioiscono insieme a lei.

In una passata intervista infatti, Anna aveva dichiarato di aver ritrovato il sorriso, dopo lo scoppio della guerra, grazie a Marco e a suo padre: “Ho un nuovo legame con un uomo napoletano che si chiama Marco. L’ho conosciuto in Costa Rica e mio padre l’ha incontrato. Sono una persona riservata, ma in questo periodo drammatico, questi due uomini hanno reso la mia vita luminosa…”.