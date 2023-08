Michael Cera ritorna per l’anime di Scott Pilgrim: “Strano e molto divertente”

L’attore Michael Cera è tornato a interpretare Scott Pilgrim nel nuovo adattamento anime Scott Pilgrim Takes Off: ecco com’è stato riprendere il ruolo dopo più di dieci anni da Scott Pilgrim VS The World.

Scott Pilgrim VS The World è stato senza dubbio uno dei film più famosi e di successo del 2010. Raccontava la storia di Scott Pilgrim, un bassista di ventidue anni che si ritrova ad affrontare uno per uno tutti i “sette malvagi ex” di Ramona Flowers, la ragazza per cui ha una cotta. La giovane, infatti, gli spiega che non potranno diventare una coppia ufficiale finché lui non avrà sconfitto tutti i suoi vecchi fidanzati.

Il cast comprendeva Michael Cera nel ruolo del protagonista, Mary Elizabeth Winstead nei panni di Ramona e molti altri attori nelle varie parti secondarie, tra cui Kieran Culkin – fratello minore di Macaulay, celebre bambino prodigio di Mamma, ho perso l’aereo – Alison Pill, Mark Webber, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson e molti altri.

Il film – che a sua volta si ispirava all’omonimo fumetto di Bryan Lee O’Malley, pubblicato tra il 2006 e il 2010 – ha ispirato anche una serie anime, che uscirà a novembre su Netflix e si intitolerà Scott Pilgrm Takes Off. Gli attori del film sono tornati in una reunion e Michael Cera ha spiegato che cosa pensa della serie animata in uscita.

Scott Pilgrim Takes Off, il trailer del nuovo anime con Michael Cera

Micheal Cera e la maggior parte del vecchio cast di Scott Pilgrim VS The World torneranno nell’universo di Scott Pilgrim molto presto, ma questa volta nel ruolo di doppiatori. Il protagonista ha rilasciato un’intervista per Decider, dove ha raccontato come si è sentito a riprendere questo personaggio dopo più di dieci anni dall’ultima volta.

Ritornare nei panni del romantico musicista un po’ imbranato è stato, stando alle sue parole, “strano, ma divertente“, soprattutto per “l’energia particolare” che il personaggio creato da Bryan Lee O’Malley emette: “E’ strano e molto divertente. Scott Pilgrim ha un’energia tutta sua. L’intero progetto, tutto il mondo di Scott Pilgrim, è davvero pieno di energia e divertentissimo“. Ecco qui il trailer.

L’attore non ha rivelato molto della serie in arrivo, ma si sa che uscirà su Netflix il prossimo 17 novembre e che la maggior parte dei vecchi attori doppierà gli stessi personaggi che avevano interpretato nel film del 2010. Al momento, i doppiatori italiani non sono noti. La colonna sonora è stata curata da Anamaguchi, che aveva lavorato anche a quella del film. L’anime è stato realizzato dallo studio di animazione Science SARU, il cui prodotto più famoso è forse la serie anime di Devilman Crybaby.