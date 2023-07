5 film per l’estate da vedere su Netflix

Ecco una lista di pellicole da vedere su Netflix nel corso della stagione estiva.

Nel corso della lunga e calda stagione estiva non mancherà la possibilità di gustarsi sul divano di casa tante interessanti nuove uscite entrate o che entreranno a far parte del catalogo di Netflix. Ecco di seguito una lista di cinque film della piattaforma di streaming da poter vedere durante questa estate.

The perfect find – Tutto è davvero possibile

The perfect find è una commedia romantica che vede nei panni della protagonista Jenna (Gabriella Union). Quest’ultima ha l’obiettivo di tornare a farsi strada con decisione nel mondo della moda dopo la delusione del licenziamento, ma i suoi piani vanno incontro ad un brusco intoppo per via dell’incontro di Jenna con un affascinante collega di molti anni più giovane (Keith Powers).

A complicare ulteriormente le cose, il fatto che il giovane in questione è figlio della sua superiore. Da qui le difficoltà e le indecisioni di Jenna, che deve decidere se mettere seriamente a rischio la propria carriera a causa della sua relazione segreta.

Nimona

Nimona è un film animato per famiglie diretto da Nick Bruno e Troy Quane. Al centro della storia vi è il cavaliere di un particolare mondo medievale ovvero Ballister Cuoreardito (Riz Ahmed). Quest’ultimo viene accusato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, ed è così costretto a chiedere l’aiuto di Nimona (Chloe Grace Moretz) ovvero l’unica persona che è in grado di provare la sua innocenza.

Il film Nimona è tratta dall’omonima graphic novel di ND Stevenson bestseller del New York Times e candidata al National Book Award.

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge è una commedia d’azione diretta da Tyler Spindel. Protagonista è il direttore di banca Owen Browning (Adam Devine), un direttore di banca che sta per sposarsi con Parker (Nina Dobrev). Una volta che la banca viene rapinata dai Banditi Fantasma pochissimi giorni prima del suo matrimonio, Owen arriva a credere che gli autori del colpo alla banca siano i suoi futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin).

Bird Box Barcelona

Bird Box Barcelona è un thriller d’azione diretto da Alex Pastor e David Pastor. Si tratta di una sorta di estensione dell’universo introdotto da Bird Box, pellicola del 2018 diretta da Susanne Bier con Sandra Bullock nel ruolo della protagonista.

Non appena una misteriosa forza finisce con il decimare la popolazione dell’intero pianeta, il protagonista Sebastian deve riuscire con ogni mezzo a sua disposizione a sopravvivere per le strade di un’ormai deserta Barcellona.

La felicità per principianti

La felicità per principianti è una commedia romantica diretta da Vicky Wight. Protagonista della pellicola è Helen (Ellie Kemper), una donna che subito dopo aver divorziato decide di prendere parte insieme a degli sconosciuti ad un corso di sopravvivenza. Il tutto nella speranza di tornare a vivere la viva propria vita e di imbattersi in nuovo amore.