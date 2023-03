Trolls 3: il trailer ufficiale del film

Pubblicato il trailer del terzo capitolo della saga.

Il trailer ufficiale di Trolls 3, film in uscita nei cinema il prossimo mese di novembre.

Verso la fine di questo 2023, precisamente il prossimo 17 di novembre, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Trolls 3, terzo capitolo della saga iniziata con il primo film del 2016. A certificare l’ormai prossima uscita della pellicola è arrivato finalmente il trailer ufficiale del film.

Il cast e il trailer di Trolls 3

Trolls 3 è un film diretto da Walt Dohrn. Il regista statunitense classe 1970, affiancato alla regia da Tim Heitz, ha già diretto i primi due film della saga, ed è noto inoltre per aver prestato la propria voce a Tremotino nel quarto film della celebre saga di Shrek Shrek e vissero felici e contenti. Dohrn ha in più lavorato anche come regista e sceneggiatore della seconda stagione di SpongeBob, la nota serie animata statunitense trasmessa per la prima volta in Italia su Italia Uno nel 2004.

Il cast dei doppiatori vedrà il ritorno di Justin Timberlake e di Anna Kendrick, che daranno la loro voce rispettivamente ai personaggi di Branch e Poppy. Altri attori che fanno parte del cast sono poi tra gli altri Kid Cudi, Daveed Diggs, Eric André, Troye Sivan, Camila Cabello, Andrew Rannells, Zosia Mamet e Zooey Deschanel.

Ecco dunque di seguito il trailer ufficiale del film Trolls 3 – Tutti insieme.

La trama del film

La trama di questo Trolls 3 sarà incentrata sulle vicende dei due protagonisti Branch e Poppy, che dopo diversi anni di amicizia sono diventati ufficialmente una coppia. Col passare del tempo, Poppy inizia però a rendersi conto dei diversi segreti relativi al passato di Branch: quest’ultimo faceva parte della boyband chiamata BroZone insieme ai suoi quattro fratelli John Dory (Eric André), Spruce (Daveed Diggs), Floyd (Troye Sivan) e Clay (Kid Cudi).

La band aveva però finito con lo sciogliersi quando Branch era ancora un bambino, un episodio che aveva portato conseguentemente anche all’allontanamento tra di loro di tutti i membri della famiglia. A un certo punto però il protagonista viene a conoscenza del rapimento del talentuoso fratello Floyd da parte delle due popstar Veneer (Andrew Rannells) e Velvet (Amy Schumer). Branch e Poppy decidono così di intraprendere un tanto pericoloso quanto emozionante viaggio per cercare di salvare Floyd.

I precedenti capitoli della saga

La saga di Trolls ha avuto inizio con il primo omonimo capitolo del 2016, un film che è riuscito a incassare ben 346 milioni di dollari di cui 153 nel Nord America e candidato anche alla migliore canzone originale ai Premi Oscar del 2017. Il successo di critica e pubblico ha poi portato al sequel, intitolato Trolls World Tour e uscito nel 2020.