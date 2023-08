Barbie, anche Chanel Totti ha scelto la sua versione

Dopo l’uscita di Barbie, anche la giovane Chanel Totti ha scelto la sua versione della famosissima bambola. Ecco che cosa ha pubblicato sui social.

Barbie, ormai, è uscito al cinema da quasi un mese e il successo al botteghino è stato grande come ci si aspettava. La produzione ha investito su una campagna marketing enorme nei due anni precedenti al rilascio del film e i risultati si sono visti. La popolarità della pellicola di Greta Gerwig è arrivata soprattutto sui social, dove in tantissimi stanno postando commenti, recensioni, meme e riferimenti vari.

Uno dei meme che più sta avendo successo è quello che mostra la bambola in una parodia delle professioni e degli stati d’animo più assurdi: non semplicemente Barbie avvocato o Barbie presidente, ma per esempio “Barbie senza ferie”, “Barbie stressata” e così via. Anche Chanel Totti ha deciso di scegliere la sua versione preferita e ha pubblicato una story su Instagram.

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha solo sedici anni, ma nell’ultimo anno è diventata popolarissima sui social, soprattutto su TikTok, non solo per la recente separazione dei genitori, ma soprattutto per i suoi video e le prime storie d’amore. Ma quale Barbie, secondo lei, la rappresenta di più?

Chanel Totti, ecco la sua Barbie preferita

La scelta di Chanel Totti può forse sorprendere: la giovane influencer ha deciso per “Barbie allergica alle persone“, pubblicando un post dove si vede la classica bambola dai capelli lunghi e biondi e gli occhi azzurri che però indossa una mascherina chirurgica sul viso. Nell’ultimo anno, infatti, questo tipo di immagini comiche che mostrano Barbie in diversi stati d’animo sono diventate popolarissime sui social.

La sedicenne romana non ha dato spiegazioni dopo la pubblicazione del post e non sappiamo se fosse effettivamente sincero o semplicemente una frecciatina a tutti gli hater che nell’ultimo periodo stanno lasciando commenti decisamente pesanti e inopportuni sotto le foto e i video che posta online. Anche diversi mesi fa, in occasione del suo compleanno, l’adolescente aveva dimostrato questo lato del suo carattere scegliendo una torta con la scritta “Reggo più alcol che persone“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chanel totti (@_chaneltotti)

Al momento, comunque, la giovane si sta godendo l’estate in compagnia del fidanzato, anche lui molto popolare sui social, in particolare su TikTok. Nel corso dell’autunno, invece, i genitori ritorneranno in tribunale per discutere dell’accordo di separazione: in molti non vedono l’ora di sapere come finirà la famosa vicenda dei Rolex, che la conduttrice dell’Isola dei famosi sembrerebbe convintissima a non lasciare al campione del mondo, ma a tenere per sé. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.