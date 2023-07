Francesco Totti e Ilary Blasi: la guerra dei Rolex continua, lei non ci sta

Durante le pratiche del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha fatto molto scalpore la storia della guerra dei Rolex. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Circa un anno fa l’Italia è rimasta sconvolta davanti alla notizia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia si era sposata nel 2005 e rappresentava una delle più solide nel mondo dello spettacolo, ma a quanto pare era in crisi da tempo. I due, infatti, non si sono solo lasciati, ma stanno affrontando le pratiche del divorzio in modo poco sereno, quasi facendosi una guerra.

La causa della separazione sarebbe da imputare al calciatore, che avrebbe tradito l’ex moglie con Noemi Bocchi, conosciuta sul campo da padel. Lui però ha chiarito, spiegando che la crisi andava avanti già da prima dell’arrivo della nuova compagna e che quindi probabilmente si sarebbero lasciati lo stesso.

L’ex coppia ha iniziato subito le pratiche con gli avvocati, cercando di accaparrarsi il più possibile degli oggetti che condividevano. In particolare, si è parlato di un “furto di Rolex“, che la conduttrice dell’Isola dei famosi avrebbe portato avanti ai danni di lui. Il campione di calcio, però, non ci sta e rivuole i suoi preziosi orologi indietro.

Francesco Totti e Ilary Blasi, lei non approva la decisione del giudice

Circa un mese fa, il tribunale di Roma aveva sentenziato che i quattro Rolex (dal valore di circa un milione di euro in totale) non spettavano a nessuno in particolare dell’ex coppia, ma che avrebbero dovuto rimanere in una cassetta di sicurezza cointestata, alla quale entrambi avrebbero avuto accesso. Questo significa che Ilary Blasi avrebbe di fatto dovuto restituirli, cosa che però non ha ancora fatto.

Come riportato da Leggo, l’ex letterina di Gerry Scotti non avrebbe ancora portato gli orologi nella cassetta di sicurezza indicata dal giudice Francesco Frettoni, di fatto non approvando questa decisione. Per questo, nonostante al momento si trovi in vacanza in Brasile con il nuovo fidanzato Bastian Muller, ha fatto ricorso attraverso i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

La showgirl sostiene che quegli orologi siano un regalo dell’ex marito e che quindi le spettino di diritto. Lui invece non ha mai approvato questa versione dei fatti, dal momento che effettivamente tutti e quattro i Rolex abbiano delle misure da uomo. La nuova sentenza del tribunale è prevista per metà luglio e si focalizzerà sul capire realmente la proprietà degli oggetti preziosi.