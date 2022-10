“Ogni 4 mesi sparisci”: la stoccata di Chanel Totti è pesante

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha lanciato una frecciatina al padre? Ecco cos’è successo.

Da diversi mesi la vicenda tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta facendo parlare i giornalisti di cronaca rosa di tutta Italia. La coppia ha deciso di separarsi dopo quasi vent’anni di matrimonio, quando è stato reso noto che il calciatore aveva un’amante, Noemi Bocchi, con la quale avrebbe instaurato relazione nei primi mesi del 2022. Ma come hanno reagito i figli davanti al divorzio dei genitori? Sembra che Chanel Totti si sia sfogata su TikTok.

Da diverse settimane l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva sono in guerra. Dopo il presunto furto di orologi, borse, scarpe e dispetti vari, i due si stanno preparando per andare in tribunale. Lui ha voluto chiarire più volte il fatto di non essere stato il primo a tradire, aggiungendo che la crisi andava avanti da anni, da dopo la morte del padre di lui a causa del covid. Lei non ha commentato e non sembra avere un nuovo partner.

La coppia si era sposata nel 2005 e ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Chanel, la secondogenita classe 2007, oggi ha 15 anni ed è molto popolare sui social, in particolare su TikTok. Proprio qui, poco tempo fa ha postato uno strano video.

Chanel Totti, il TikTok contro il padre?

Di recente, Chanel Totti ha pubblicato un video su TikTok mentre muove le labbra a sincrono con la canzone Sono già solo dei Modà. Il brano a un certo punto recita questo verso: “Sparisi, non rispondi e dopo quattro mesi torni“. L’adolescente ha “cantato” la canzone, mantenendo sempre sul viso un sorriso amareggiato.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi non ha aggiunto altro e non ha mai fatto dichiarazioni sul padre o la madre, ma c’è chi sostiene che questo TikTok possa essere un riferimento, una frecciatina, sulla situazione familiare che sta vivendo. Anche la presentatrice televisiva è molto attiva sui social e proprio qualche giorno fa ha postato una storia su Instagram mentre si trovava a Trigoria, al campo di allenamento della Roma. Qui, infatti, nella squadra under 18 gioca il primogenito Cristian, che ha taggato nel video. Anche in questo caso molti fan hanno visto nel gesto una frecciatina verso l’ex marito. Voi cosa ne pensate?