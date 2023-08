Temptation Island, la confessione di Daniele De Bosis dopo lo show: come sta oggi?

Daniele De Bosis, ex protagonista di Temptation Island, a più di un mese dalla fine del programma, si è raccontato con un lungo sfogo sui social.

Anche questa edizione di Temptation Island si è conclusa e ha regalato al pubblico grandi emozioni. Solo pochissime coppie hanno lasciato l’isola insieme e tra queste certamente non c’è stata quella formata da Daniele De Bosis e Vittoria Egidi. La coppia di trentenni aveva deciso di partecipare al programma perché era entrata in crisi dopo la riluttanza dimostrata da lui all’idea di avere un figlio insieme.

Il loro amore, però, non ha superato le prove dello show e nella penultima puntata si sono lasciati. La rottura è stata molto dolorosa, soprattutto per lui, che ha assistito al tradimento di lei insieme a uno dei tentatori. Questo tradimento è arrivato inaspettato, dal momento che era la ragazza che, in teoria, stava testando i sentimenti di Daniele nei suoi confronti. Anche lei stessa si è detta molto sorpresa da come si sono evolute le cose.

La coppia è scoppiata e già nell’ultima puntata – ambientata dopo un mese dalla fine dello show – Daniele aveva confessato a Filippo Bisciglia di sentirsi ancora molto triste e amareggiato dal comportamento dell’ex fidanzata. Di recente, è tornato a raccontare di sé, ma questa volta su Instagram.

Temptation Island, la confessione di Daniele su Instagram commuove i fan

Dopo la fine di Temptation Island, Daniele De Bosis ha ripreso in mano la sua vita e ha iniziato a uscire con Benedetta Pascale, una ex tentatrice dell’isola. La frequentazione è stata confermata attraverso alcune stories su Instagram. Proprio su questo social, solo pochi giorni fa il ragazzo ha pubblicato un lungo post dove aggiornava i follower sulla sua vita.

Le cose, infatti, adesso hanno ripreso a girare bene e lui si sente molto più sereno. Il primo periodo è stato difficile: “Appena tornato dal programma non sono stato bene, lo devo ammettere, mi è letteralmente crollato il mondo addosso, mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po’ di umiltà“.

Adesso, però, per fortuna si sente molto meglio: “Tempo ne è passato ed oggi dopo due mesi circa devo dire che mi sto riprendendo bene, cercando di ricordare non solo le cose belle come capita a tutti quando ci si lascia dopo una storia importante ma anche quelle brutte. Ad oggi sto bene ma non un finto bene quello durante una serata o quando sto in compagnia ma lo stare bene ‘vero’ anche a casa da solo a vedere un film senza l’ansia che attraversa il corpo“. Infine, ha ringraziato affettuosamente i follower con il grande supporto.