Francesco Totti ‘bullizzato’ dalla figlia: il video parla da solo

Un video postato su Tik Tok da Chanel Totti dove appare insieme al suo tanto celebre e amatissimo padre mostra fin troppo chiaramente di come l’ex capitano della Roma venga “bullizzato” dalla figlia.

Un video in men che non si dice divenuto virale, quello di Chanel Totti dove la si vede insieme al papà in una situazione di “bullismo” nei suoi confronti…

Il Pupone, si sa, per quanto possa essere un uomo serio e posato dal punto di vista professionale, dal momento che dopo il suo “pensionamento” dovuto al raggiunto limite di età per il campo da pallone in qualità di capitano della Roma, ruolo quello calcistico poi continuato a ricoprire in veste manageriale, quando si tratta dei figli è in grado di alleggerirsi di molto… E sui Social tutto questo è più che lampante!

Il Pupone apparso nella diretta sbagliata

Lui sovente si presta spesso ad apparire all’interno di video diretti e interpretati dalla figlia Chanel, che ha già molto il piglio dell’influencer e di una donna che sicuramente farà – al pari della madre Ilary – una gran fortuna coi video di svariata natura e- perché no- magari anche come conduttrice TV in futuro. Ma questa volta sembra che il Pupone abbia scelto di apparire nella diretta sbagliata… Che cosa è successo? Andiamo con il racconto dei fatti…

Un video con presa in giro

Padre e figlia appaiono insieme in un video, realizzato per altro molto “spartanamente” con un semplice cellulare a mano mentre sono entrambi intenti ad uscire di casa. E’ stato realizzato per Tik Tok ma poi è anche stato prontamente ri- postato su una nuova pagina Instagram, “il tutto” accompagnato dall’audio estrapolato da una vecchia intervista, che ha proprio tutta l’aria di essere una bonaria presa in giro…

I due stanno rispondendo in playback, tramite un’app oggi in commercio, dopo aver messo come sfondo una vecchia intervista fatta al Pupone , rispondendo talora in maniera differente a come l’ex calciatore aveva risposto alla Stampa… Ed è qui che viene il bello…

Non per nulla quando si parla di ses*oo ma riferendosi al genere, lui ha risposto stavolta ” una cifra”. E quel punto il Gossip è impazzito, sapendo che oggi l’uomo è legato sentimentalmente parlando alla bellissima Noemi Bocchi.

Nulla di grave quindi, come si può evincere anche dai commenti pubblicati, ergo possiamo tirare un bel sospiro di sollievo! Insomma, si è trattato di una semplice “divertita” interattiva tra padre e figlia che sono sempre più uniti e felici di stare insieme.