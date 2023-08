Andrea Delogu, la sorpresa del fidanzato Luigi Bruno all’aeroporto | VIDEO

La scrittrice e conduttrice televisiva Andrea Delogu ha ricevuto una bellissima e dolcissima sorpresa da parte del compagno Luigi Bruno. Anche i fan si sono commossi.

Tra i personaggi più noti nello scenario dello spettacolo italiano, c’è anche Andrea Delogu. Classe 1982, oggi è un’affermata presentatrice televisiva e ha lavorato per diversi programmi. Ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione quando era molto giovane, inizialmente tentando la strada della valletta e della ballerina. Per esempio, nel 2002 provò a diventare una delle Veline di Striscia la notizia, ma si aggiudicarono il posto Elena Barolo e Giorgia Palmas.

In seguito, si è concentrata sulla carriera di conduttrice e oggi è molto conosciuta in questo ruolo. Inoltre, è nota anche per la sua storia familiare e per aver vissuto, da piccola, nella comunità di San Patrignano, dove il padre lavorava come autista per il fondatore Vincenzo Muccioli. Di questo tema ne ha parlato in un libro, La collina e nel documentario, SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano rilasciato da Netflix nel 2020.

Riguardo alla sua vita privata, si sa che è fidanzata da due anni con il modello Luigi Bruno, che è molto più giovane di lei, infatti ha 23 anni, mentre lei 40. In questi giorni, lui è andato a prenderla in aeroporto dopo il soggiorno in Giappone e le ha organizzato una sorpresa.

Andrea Delogu, la sorpresa del fidanzato Luigi Bruno

La bella Andrea Delogu è molto riservata riguardo alla sua vita privata e non parla spesso alle telecamere dei suoi amori o dei suoi sentimenti. Si sa che in passato, dal 2016 al 2021, è stata sposata con l’attore Francesco Montanari e che per tre anni è stata legata a Andrea Mariano, membro dei Negramaro. Da luglio del 2021, invece, ha una relazione con il modello Luigi Bruno.

La coppia ha recentemente festeggiato il secondo anniversario e lui ha voluto farle una sorpresa. Per questo, non solo è andato a prenderla in aeroporto al ritorno dal viaggio di lei in Giappone, ma non si è presentato a mani vuote. Ha portato con sé anche un bellissimo mazzo di girasoli, che la conduttrice sicuramente non si aspettava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Bruno (@luigibrun0)

Lui aveva già avvertito i fan su Instagram, ma mentre lei era in aereo non aveva accesso a Internet e quindi non poteva immaginare niente. La conduttrice ha apprezzato tantissimo il gesto ed è saltata subito tra le braccia del compagno, esplodendo in una reazione di gioia e amore e riempiendolo di baci.