Tra Giulia Stabile e Sangiovanni è finita: ecco la nuova fiamma di lui

Ormai sembrerebbe certezza: Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati. All’orizzonte una nuova fiamma per lui.

La storia d’amore fresca e giovane come l’età dei protagonisti, nata tra i banchi del talent Amici di Maria De Filippi, sembrerebbe giunta al termine. Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati due protagonisti della edizione di Amici 20. Lei, vincitrice della stessa in rappresentanza della categoria ballo, uscita dal programma con una grande notorietà e tanti contratti professionali. La vediamo al fianco di Maria nel programma come professionista tra i ballerini e nel programma Tu Si Que Vales mentre si diverte a commentare le esibizioni dei concorrenti, condividendo la scena con Belen, Martin

Castrogiovanni e Alessio Sakara. Oltre questo, tantissime altre occasioni professionali pubbliche e meno, che le stanno concedendo nonostante la giovane età, una folgorante carriera. Lui, da subito riconosciuto come una promessa della trap italiana, salita al vertice delle hits con un alcuni dei suoi singoli: Gucci Bag, Lady, Tutta la Notte e Malibù. Dopo tre anni di love story, a seguito di alcuni rumors che li vedevano in crisi, sembrerebbe che l’amore si terminato e che lo stop lo abbia imposto proprio Sangiovanni.

Conferme della fine anche dagli autori di Amici

Anche nella compagine autoriale di Maria, arrivano degli indizi della fine della storia. Con un “voglia di piangere“, Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria, ha pubblicato su Instagram tutto il suo dispiacere per questa rottura, sottintendendo, tra le righe, quanto il cuore della ballerina di Amici stia soffrendo (e presumibilmente per la rottura con Sangiovanni).

Ma a “confermare” la fine di questa storia e ad aggiungere qualche tassello alle dinamiche con cui Giulia e Sangiovanni si sarebbero detti addio è l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Lo scoop e la segnalazione

Il nuovo re degli scoop – soprattutto estivi – Amedeo Venza, ha pubblicato un post su Instagram in cui avrebbe certificato la rottura tra Giulia e Sangiovanni.

Sulla sua pagina Instagram, Venza, a chi gli chiedeva cosa stesse accadendo a Giulia e Sangio, ha risposto con queste parole: “Giulia e Sangiovanni si sono praticamente lasciati! Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui. Zero tradimenti o difficoltà caratteriali, semplicemente non andava più da un po’ di tempo. Entrambi, attualmente, sono proiettati sul nuovo lavoro“. E all’orizzonte spunta il nome di una nuova frequentazione, certa Alessia, forse solo un’amicizia, chi lo sa…