Andrea Delogu, la risposta ai commenti sessisti ad una sua foto: “Ma dove avete zoomato?”

La reazione della conduttrice televisiva ai commenti ad una sua foto pubblicata sui social.

Una foto condivisa su Instagram da Andrea Delogu ha suscitato alcuni commenti sessisti da parte dei follower: ecco la reazione della conduttrice. Andrea Delogu si trova al momento in Giappone per trascorrere le vacanze estive. La conduttrice televisiva e radiofonica è reduce dall’esperienza del Tim Summer Hits insieme a Gli Autogol e a Nek.

Le puntate della trasmissione sono state registrate e stanno andando in questi giorni ancora in onda, mentre la Delogu è ora intenzionata a godersi il proprio meritato relax. A turbare le giornate della conduttrice sono però arrivati alcuni commenti di natura sessista ad una foto che è stata condivisa dalla diretta interessata tramite il proprio profilo di Instagram.

I commenti sessisti al post Instagram di Andrea Delogu

Volata come detto in Giappone per godersi le vacanze estive, Andrea Delogu sta documentando tramite i propri profili social ogni singolo momento di queste giornate. In pausa dai pressanti impegni lavorativi, la conduttrice impegnata attivamente anche nel mondo del cinema e della musica ha voluto condividere con i propri follower anche gli scali aerei e le lunghe attese nelle sale degli aeroporti.

Nel corso di uno di tali momenti, la Delogu ha voluto immortalarsi seduta a terra. Questo normalissimo scatto ha però finito a sorpresa con lo scatenare le reazioni da parte di alcuni follower. Questi ultimi, nello specifico, hanno infatti affermato di aver zoomato sui leggins per via delle gambe della ragazza che nella foto si trovano leggermente divaricate. La risposta di Andrea a tali commenti non si è fatta ovviamente attendere.

La risposta di Andrea Delogu ai commenti

Andrea Delogu ha voluto rispondere prontamente ai diversi commenti maleducati e di natura sessista che le sono stati rivolti a causa della foto menzionata poco sopra in cui la diretta interessata si trova seduta in una sala d’attesa dell’aeroporto.

Molti dei follower della conduttrice, nella foto con le gambe incrociate e con dei leggins neri, hanno voluto zoomare pensando che si potesse scorgere qualcosa. Da qui la seguente risposta su Instagram da parte della stessa Delogu:

“In questo video avete scritto in ventordicimila ‘ho zoomato’ o anche ‘chi dice di non aver zoomato mente’. Ma dove avete zoomato sant’iddio? Dove? Sulle mutande che si intravedono dai pantaloni? E dietro le quali anatonicamente risiede una vagina? Intendete quello? Zoomare per immaginare che dietro a dei pantaloni e a delle mutande ci sia un organo come in ogni essere umano? Top“.