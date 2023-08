Paura per Andrea Delogu: “Si teme per lei” | Ore cruciali per la conduttrice Rai

Andrea Delogu particolarmente a rischio in questi giorni. Ore di preoccupazione per la conduttrice che tira le somme del suo operato.

Anche quest’anno il TIM Summer Hits l’ha scelta alla guida dello show che sulla falsa riga di quello che fu il Festivalbar ripropone i successi musicali dell’estate sul piccolo schermo, in questo caso su Rai 2.

Al suo fianco non più Stefano De Martino come la scorsa edizione, ma Nek, ormai lanciatissimo e disinvolto nel ruolo di conduttore.

La coppia è ben affiatata e funziona, la conduzione scorre fluida e gli ascolti delle prime serata hanno dato buoni risultati, tanto da osannare il binomio e soprattutto la Delogu che sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca. Ma non è tutto oro quel che luccica e sembra che qualcosa stia cominciando a scricchiolare…

Bisogna fare i conti con i numeri

Da quando ha intrapreso questo mestiere, Andrea Delogu conduttrice apprezzata e stimata su più livelli, non ha sbagliato un colpo, e in casa RAI non v’è dubbio che lei sia considerata uno dei volti di punta della Rete, soprattutto del secondo e del terzo canale, più avvezzi ad una conduzione fresca e giovane, ma anche puntuale e precisa (vedi anche Stefano De Martino, Geppi Cucciari e altri che hanno messo la loro inequivocabile personalità al servizio di Rai 2 e Rai 3).

C’è però chi si diverte a notare non solo gli alti, ma anche i “bassi” di queste conduzioni e nel caso della Delogu che, come detto, fino ad ora ha saputo ottenere ottimi risultati con i suoi programmi. E in questa edizione del TIM Summer Hits i numeri però purtroppo sembrano fornire una battuta d’arresto a questo trend positivo.

Calano gli ascolti

E così il TIM Summer Hits di quest’anno – a detta dell’audience – chiude sotto il milione con 974.000 spettatori (8.3% share) rispetto alla prima puntata che invece aveva superato addirittura i 2 milioni col 14 e mezzo e di share.

Numeri che potrebbero mettere in discussione le vincenti performance della conduttrice, messa a dura prova insieme a Nek anche probabilmente per via della programmazione dello show andato in onda in piena estate, quando genericamente i palinsesti non brillano in termini di ascolti. Che ne sarà di lei? Di sicuro non sarà un piccolo incidente di percorso a mettere in dubbio le capacità della Delogu, soprattutto perché in questi casi non è solo il conduttore l’unico capro espiatorio, ma ci sono tanti fattori ad entrare nel gioco delle performance televisive. In ogni caso, un grosso in bocca al lupo!