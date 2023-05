Belen e Stefano De Martino diventano zii: ecco la bella novità

La famiglia De Martino si prepara ad accogliere un nipotino. La sorella di Stefano è in dolce attesa e gli zii esplodono di gioia.

La sorella di Stefano De Martino ha dato l’annuncio il giorno della Festa della Mamma. E’ in dolce attesa e gli zii si preparano ad accogliere il nascituro.

Si amplia così la famiglia di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, già “allargata” con Luna Marie, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese.

Nata a Napoli, classe 1994, Adelaide De Martino è al di fuori del mondo dello spettacolo, ma è molto seguita su Instagram.

Ha circa 123mila follower e lavora con il fratello Stefano. “È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver”, così di lei ha detto Stefano descrivendo la sua famiglia. Non solo Adelaide ma anche Davide, fratello diciottenne del conduttore che su di lui dice: “Come tutti i diciottenni non sa cosa fare nella vita. Io alla sua età avevo già le idee molto più chiare“.

Chi è Adelaide De Martino

E’ legata a Diego Di Domenico, di cui non si sa molto, tranne quanto condiviso dalla stessa Adelaide sul suo profilo Instagram dove tagga il compagno più volte, facendo riferimento alla Diego Di Domenico Managment, la sua pagina Instagram.

Il futuro padre ha voluto ricambiare l’annuncio della compagna con un pensiero dolcissimo: “Oggi è un giorno speciale dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! È il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria!“, ha scritto.

L’annuncio della dolce attesa

Adelaide, come detto, ha dato notizia della gravidanza su Instagram dove ha pubblicato un lungo messaggio: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne“, ha scritto la futura mamma che così ha sorpreso follower ed amici fino a questo momento all’oscuro della bellissima novità.

Un momento davvero bello per la coppia De Martino-Rodriguez che sembra si stia godendo il riavvicinamento accogliendo la bellezza di una vita semplice e normale.