Amici, Mattia Zenzola si è fidanzato: cosa sostiene un’amica di famiglia

Dopo l’esperienza ad Amici, il ballerino Mattia Zenzola ha intrapreso una nuova relazione? Un’amica di famiglia ha spiegato la sua versione.

Amici è finito da mesi, ma anche quest’anno ha regalato grandi emozioni. Il talent di Maria De Filippi si è concluso con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, specializzato in latino americano, mentre sul resto del podio si sono piazzati i cantanti Angelina Mango e Matteo Lucido, conosciuto come Wax.

Il ballerino vincitore ha fatto molto parlare di sé durante questa ventiduesima edizione e, in particolare, per il suo fortissimo legame di amicizia con il collega Christian Stefanelli. I due ragazzi finirono al duello, ma dichiararono che avrebbe comunque continuato a sentirsi e frequentarsi anche dopo l’uscita dalla scuola.

Da qualche tempo, la vita sentimentale del ballerino è molto chiacchierata e si mormora che si sia fidanzato. Un’amica di famiglia ha dato la sua versione, parlando sia del rapporto con Christian, sia con Benedetta Vari, la sua nuova presunta ragazza, anche lei ballerina e anche lei una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici.

Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una coppia?

Un’amica di famiglia di Mattia Zenzola ha rilasciato un’intervista per Mondo Tv24, dove ha parlato del ballerino e dei rapporti con Benedetta Vari e Christian Stefanelli. Secondo lei, con la ballerina, sarebbe nata una storia d’amore, anche se i due non hanno mai confermato nulla.

“Si vogliono molto bene, mi sbilancio e dico che sono una bella coppia, tante cose mi fanno pensare che stiano insieme. Stanno insieme, ne sono certa, probabilmente è la manager che ha consigliato loro di non uscire allo scoperto, per non fare innervosire quelle fan che ancora vorrebbero Zenzola single, la tireranno lunga così forse fino a settembre, sempre che non decidano di farlo prima“.

Inoltre, ha parlato anche della bella amicizia nata tra lui e Christian, specificando che sono solo amici. In molti, infatti, avevano ipotizzato che fosse nato qualcosa di più, ma l’amica smentisce: “Ha legato molto con Christian Stefanelli, qui non aveva tantissimi amici, non aveva approfondito con nessuno, con lui sono quasi fratelli anche se i giornali hanno edulcorato molto l’amicizia, sono due ragazzi di vent’anni che si vogliono un gran bene, ma finisce lì, ho letto addirittura di ship, di fandom di ragazzine che volevano la coppia, niente di tutto ciò, sono due grandi amici che sono orgogliosi dei successi reciproci e sono contenti quando uno o l’altro trova l’amore“. Per ora, comunque, i tre ballerini di Amici non hanno confermato o smentito nulla.