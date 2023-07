Fabrizio Corona nuova rivelazione su De Martino: “ha tradito Belen con…”

La precaria coppia De Martino – Rodriguez scoppia ancora e Fabrizio Corona non perde l’occasione di dire la sua.

In questi giorni Fabrizio Corona sul suo canale Telegram si è concentrato sull’ennesima paventata (ormai quasi certa) rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed ha fatto delle dichiarazioni come di consueto abbastanza provocatorie. Stando a quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi i due si sarebbero lasciati diversi mesi fa e ha voluto rivelare una confidenza che Belen gli avrebbe fatto.

Sembrerebbe che la showgirl argentina avrebbe additato De Martino come “vecchio”, e custode del ruolo “uomo di famiglia” (il che suonerebbe in realtà come un complimento). Inoltre, sempre Corona, avrebbe aggiunto che De Martino si vergogna di Belen, soprattutto per gli abiti che indossa. Parole pesantissime.

De Martino se la ride

A quanto pare, sarebbe arrivata la riposta di De Martino, in forma indiretta, che però non è sfuggita agli occhi dei fan più attenti. Sui social è emerso un commento: “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo“, al quale De Martino avrebbe reagito con un emoji con gli occhi al cielo. Insomma, l’ironia di certo non gli manca.

Null’altro però trapela dal profilo Instagram del conduttore, che lascia cadere nel vuoto tutte le insinuazioni del gossip su di lui di questa estate e si riposa in vista della prossima stagione televisiva che lo vede impegnatissimo sulle reti Rai.

Altri rumors da Corona

Tra le tante indiscrezioni e rumor c’è stato spazio per un’insinuazione sul conduttore di Bar Stella: “In realtà anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto. La vacanza in barca con Belen? La storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser. La storia era già finita 6 mesi fa”.

A quanto pare l’argomento più dibattuto dalle pagine di gossip non perde appeal neanche su Corona, che ci vede un ghiotto scoop. Tradimento da lui? Da lei? Il mistero si infittisce e il gossip pure, ma per ora ancora sembrerebbero non esserci altre certezze.