Isola dei famosi, quanti kg ha perso Pamela Camassa durante il reality?

La modella Pamela Camassa ha spiegato di essere dimagrita molto durante l’Isola dei famosi, rivelando anche la precisa quantità di kg persi.

Anche per quest’anno l’Isola dei famosi si è concluso, ma i protagonisti dell’ultima edizione continuano a far parlare di sé. In particolare, il cast di quest’anno è stato molto interessante e non sono mancate le critiche da parte del pubblico. Tra i personaggi più criticati ci sono stati Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone – che hanno partecipato come coppia – e Cristina Scuccia, che si è ributtata nel mondo dello spettacolo dopo aver lasciato per sempre gli abiti da suora.

Un’altra protagonista di questa edizione è stata Pamela Camassa, che è salita spesso alla ribalta soprattutto per i suoi battibecchi con Helena Prestes, con la quale non andava particolarmente d’accordo. Alla fine lo show è stato vinto dal conduttore radiofonico Marco Mazzoli, mentre la compagna di Filippo Bisciglia si è classificata quarta.

Per lei partecipare allo show è stata una vera e proprio sfida a uscire dalla confort zone e così si è lasciata andare a una lunga intervista per Gente, dove ha anche rivelato di aver perso tanti kg durante la permanenza sull’isola.

Pamela Camassa, il peso perso durante l’Isola dei famosi

Durante un’intervista per Gente, Pamela Camassa ha parlato della sua esperienza all’Isola dei famosi, spiegando che vivere su un’isola sperduta dell’Honduras per due mesi non è certo stato facile. Qui ha rivelato di aver scoperto solo una volta rientrata in Italia quanti kg avesse perso con esattezza, dal momento che per questa edizione Alvin non ha messo i vari concorrenti davanti allo specchio.

La modella ha spiegato di aver perso ben otto kg, ma che non ha vissuto lo show come una sofferenza, anzi, si è divertita molto, si è goduta questa esperienza decisamente diversa dal solito e ha aggiunto che addirittura l’isola ogni tanto le manca. “Dormivo in spiaggia sotto le stelle. Mi svegliavo per contemplare la luna. Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato“.

Infine, ha spiegato che non è stata una esperienza particolarmente dolorosa grazie alla preparazione che aveva ricevuto prima di partire. “Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno. In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume“.