Amici di Maria De Filippi, lite tra due ex alunne: ecco il motivo

Lite tra due alunne della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Due alunne dell’ultima edizione di Amici hanno finito con il litigare: ecco il motivo.

Negli ultimi giorni ha avuto luogo un litigio tra due alunne dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad accorgersi dello screzio tra le due protagoniste dell’episodio sono stati nello specifico i numerosi fan del programma di Canale 5.

La lite tra le due alunne di Amici

Le due ragazze protagoniste dell’accaduto sono Angelina Mango e Maddalena Svevi. Nello specifico, i fan dello show hanno notato immediatamente come la prima abbia deciso di non seguire più sui social la seconda. Un unfollow i cui motivi risiederebbero per la precisione in quanto successo all’interno di un gruppo Whatsapp.

A parlare del litigio tra la Mango e la Svevi è stato Amedeo Venza, diventato noto all’interno del mondo della tv per una sua partecipazione all’altro programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Queste le sue rivelazioni:

“Tra Angelina e Maddalena c’è stata una litigata. La prima ha deciso di togliere il segui all’altra e il motivo è abbastanza curioso. Praticamente qualche giorno fa le due si sono lanciate delle frecciatine all’interno di una chat di Whatsapp che hanno insieme ad altri ex concorrenti di Amici. Pare che Maddalena abbia avuto da ridire su Angelina e che invece di mandare il messaggio in privato ad un suo compagno di Amici l’abbia mandato per sbaglio in questo gruppo Whatsapp. Da lì è poi partita tutta la discussione“.

Le rivelazioni di Angelina Mango su Amici di Maria De Filippi

Angelina Mango ha parlato di recente dei motivi che l’hanno spinta a prendere parte ad Amici di Maria De Filippi:

“Era da anni che pensavo di fare Amici di Maria De Filippi. Avevo paura della convivenza, quello mi frenava. Era la mia paura principale ed era il motivo per cui in passato non ci avevo provato. L’anno scorso mi sentivo pronta ad affrontare questa paura e ci sono riuscita. Ho pensato di fare i provini grazie alla mia passione per la musica“.

La Mango ha poi proseguito parlando dei momenti più complicati e di quelli più belli trascorsi all’interno del programma:

“Ovviamente ci sono stati momenti belli e altri un po’ complicati. Come quando prima del serale mi faceva paura il cambio della location. Quel palco mi spaventava, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Ho così tanti ricordi e li porterò tutti con me, ma uno in particolare è speciale. Quando il pubblico ha iniziato a cantare un mio pezzo sono stata così felice. Ma anche quando ho ascoltato la produzione di A Mani Vuote. Quel momento mi è rimasto impresso ed è stata un’emozione speciale. In ogni caso sono molto grata a questa esperienza. Questo talent mi ha regalato tante cose, in primis la consapevolezza“.