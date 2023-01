Emily in Paris: il ristorante di Gabriel esiste davvero e non serve cucina francese

Il ristorante più famoso in Emily in Paris si chiama “Terra Nera” e serve cucina tradizionale italiana e napoletana. Il suo successo ora è mondiale.

Rue Des Fossés Saint-Jacques numero 18 è la localizzazione del ristorante. Qui, molte scene della serie con protagonista Lily Collins, figlia del cantautore Phil Collins, sono state riprese. In questo ristorante ne sono successe davvero di ogni: cene di lavoro, il primo bacio tra Gabriel ed Emily, la certa assegnazione della prima stella Michelin. E al pubblico, sognante, non resta che immaginare tutto ad occhi aperti.

Il Terra Nera è nel pieno quartiere latino a Parigi, a pochissimi minuti dal Pantheon, e serve cucina italiana da tanti anni. Il successo della prima stagione ha consentito anche al ristorante di aggiudicarsi un maggiore consenso dei clienti. Sono incrementate le prenotazioni e i clienti, di anno in anno, si sono affezionati sempre più a quel locale di Gabriel. Stagione dopo stagione, i curiosi e gli affezionati alla stagione ricercano quella atmosfera della serie, tra romanticismo e magia. La location supera le pietanze offerte, anche se la reputazione online sulla cucina gode di ottima salute. I proprietari sono Johann Baranes e Valerio Abate e in una intervista a Le Figaro hanno narrato come hanno conosciuto i produttori di Emily in Paris e quanto la loro vita sia cambiata da quando il ristorante gode di fama mondiale.

L’Esprit de Gigi: il rebranding del ristorante nella serie tv

Il ristorante in Emily in Paris si chiama Les deux compères ed è portato avanti dall’affascinante Gabriel, poi messo in società di Antoine Lambert e, infine, ritorna a 360° ad essere di Gabriel, per poterlo gestire in autonomia e massima libertà. Alla fine della terza stagione, con l’aiuto prezioso di Emily e del suo collega Luc, il ristorante otterrà la prima stella Michelin, ottenendo sempre più consenso da parte del pubblico. Tra le scelte importanti del ristorante, anche una strategia di riposizionamento del brand e rebranding. Da Les deux compères, il ristorante cambia nome in L’Esprit de Gigi, un gesto tenerissimo dedicato a sua nonna, talentuosa nella cucina della Normandia, Francia del Nord.

La scena di Emily che tutti ricordano nella prima scena al ristorante con Gabriel

In realtà, non è stato messo su alcun ambiente cinematografico nel ristorante. La prima scena al ristorante la ricordano tutti gli amanti della serie tv. Emily, a pranzo con Mindy, chiede a Gabriel rendere più cotta la sua tagliata, ma lui respinge la richiesta perchè la cottura andrebbe a rovinare il piatto.

Emily, un po’ contrariata dalla richiesta non accolta dallo chef, assaggia il primo boccone e sostiene che sia “sorprendentemente tenera”. Per i titolari del ristorante la serie tv è stata una fortuna che ha permesso loro di poter rientrare delle spese del Coronavirus del 2020.