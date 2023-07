Barbie e il caso delle multe rosa: le rivelazioni di Ryan Gosling

Le rivelazioni da parte dell’attore in merito al particolare dress code da seguire sul set del film di Greta Gerwig.

Le parole di Ryan Gosling sul curioso caso delle multe rose per quanto riguarda il set di Barbie. Lo scorso 20 luglio ha finalmente fatto il suo arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane Barbie. Il film di Greta Gerwig si sta rivelando anche al botteghino un vero e proprio successo, con la pellicola che può contare tra le altre cose anche sulle performance di Margot Robbie e di Ryan Gosling. Proprio quest’ultimo ha voluto rivelare un particolarissimo retroscena per quanto riguarda il set del film nel corso del periodo delle riprese.

Ryan Gosling sulle multe rosa sul set di Barbie

In tutto il mondo continua a impazzare la Barbie mania. Già da molto prima dell’uscita della pellicola nelle sale, il film di Greta Gerwig ha catalizzato su di sé l’attenzione sia della critica specializzata che del pubblico. Un vero e proprio tormentone che per la sua campagna di promozione ha fatto continuamente richiamo anche all’iconico colore rosa tipico del celebre prodotto della Mattel.

Proprio sul colore rosa si era espresso nel corso di una delle interviste di presentazione prima dell’uscita del film l’attore Ryan Gosling, che nella pellicola interpreta il personaggio di Ken. In particolare, l’attore si era soffermato sulle regole vigenti sul set per quanto riguardava il dress code:

“Margot Robbie ha avuto l’idea di questo giorno in rosa una volta alla settimana in cui tutti dovevano indossare qualcosa di rosa. Se non lo facevi venivi multato. Margot andava in giro a riscuotere le multe e poi le donava ad un ente di beneficenza. Era assurdo! Siamo rimasti tutti molto sorpresi quando ci ha annunciato la sua idea che poi è diventata realtà. Dovevate vederla, era esilarante e noi l’abbiamo accontentata subito“.

Barbie: il successo al box-office del film di Greta Gerwig

Progetto avviato già a partire dal 2019 con la scelta di Margot Robbie per il ruolo della protagonista, già nei suoi primissimi giorni di proiezione al cinema Barbie sta ottenendo un successo a dir poco straordinario. A nemmeno una settimana dalla sua uscita nei cinema italiani, il film diretto dalla regista Greta Gerwig ha già raggiunto quasi undici milioni di euro di incasso al botteghino.

Guardando invece ai dati complessivi a livello mondiale, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sfiora già attualmente i 400 milioni di euro di incasso. Numeri impressionanti che sono destinati presto ad essere aggiornati e che fanno posizionare già ora Barbie al quinto posto dei maggiori incassi cinematografici di questo 2023 dietro solo a Super Mario Bros, Avatar – La via dell’acqua, La Sirenetta e Fast X.