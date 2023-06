Transformers: Il risveglio, il finale preannuncia il crossover con un’altra saga

Il 7 giugno è uscito al cinema Transformers: Il risveglio. Avete visto il finale? Potrebbe indicare un futuro crossover con un’altra famosissima serie.

La saga di Transformers è tornata al cinema solo pochi giorni fa. Il 7 giugno 2023 è arrivato l’ultimo capitolo, Transformers: Il risveglio (Transformers: Rise of the Beasts in originale) e già il pubblico lo sta adorando. Si tratta di una delle serie d’azione più famose: si pensi che il primo film risale al 2007, ma i soggetti esistevano già grazie ai cartoni animati degli anni ’80, che servivano soprattutto per vendere i giocattoli.

Il regista Michael Bay è riuscito a trasformare una serie d’animazione di quarant’anni fa, amata per lo più dai bambini, in una saga cinematografica che oggi conta sette film e già si guarda all’ottavo, che dovrebbe uscire nel 2024.

Transformers: Il risveglio è diretto da Steven Caple Jr. e non solo è il settimo film della saga ufficiale, ma anche il sequel diretto di Bumblebee del 2018 e il secondo prequel di Transformers del 2007. Il film è piaciuto al pubblico, che in particolare è rimasto scioccato per il finale, quando i protagonisti entrano i contatto con i personaggi di un altro universo Hasbro molto noti.

Transformers: Il risveglio, ci sarà un cross over con G.I. Joe?

Alla fine di Transformers: Il risveglio, Noah (Anthony Ramos) si reca a un colloquio di lavoro, dove incontra un misterioso HR interpretato da Michael Kelly. L’uomo gli rivela di sapere che lui ha salvato il mondo da Unicron e, detto ciò, fa scattare un meccanismo che porta entrambi in un quartier generale segreto.

A questo punto, l’uomo porge a Noah un biglietto da visita, dove si legge chiaramente “GI Joe“. GI Joe non è famosissimo in Italia, ma negli Stati Uniti è uno dei giocattoli con sembianze maschili più famosi di sempre, che compete con il nostro Action Man. Il marchio, come quello di Transformers, appartiene sempre all’azienda Hasbro. Anche GI Joe ha avuto diversi adattamenti, d’animazione e cinematografici. Il film più recente è Snake Eyes: GI Joe – Le origini nel 2021, con Henry Golding e Samara Weaving.

Cosa significa, quindi, il finale di Transformers: Il risveglio? Siamo davanti all’inizio di un cross over tra questi due universi cinematografici ispirati dai famosi giocattoli degli anni ’80? Per ora non c’è niente di certo, ma si sa che l’ottavo film della saga ufficiale è già stato confermato: si chiamerà Transformers One ed è previsto per il 2024. La trama ancora non è nota.