Teenage Mutant Ninja Turtles: il nuovo trailer del film

Il nuovissimo trailer del film in uscita nei cinema tra un paio di mesi.

Divulgato il nuovo trailer ufficiale di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Da pochissime ore è stato finalmente divulgato l’ultimo trailer ufficiale di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, nuovo film d’animazione incentrato sulle Tartarughe Ninja annunciato ormai da diversi mesi da Seth Rogen.

Il nuovo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

L’ultimo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem è stato pubblicato dalla Paramount Pictures e ci mostra qualcosa in più non solo sulle quattro tartarughe ma anche su altri personaggi come il maestro Splinter e, soprattutto, il cattivo che cercherà di dare del filo da torcere ai nostri quattro eroi.

Il nuovo villain di Donatello, Michelangelo, Raffaello e Leonardo sarà per la precisione Superfly, che nella versione originale del film avrà la voce di Ice Cube. Il piano dell’antagonista è nello specifico quello di mettere su un vero e proprio esercito di mutanti. Per fermare i piani di conquista del mondo e distruzione dell’umanità di Superfly sarà dunque indispensabile l’intervento delle tartarughe ninja, inizialmente tenutesi alla larga dal mondo degli umani e che si chiedono in continuazione come sarebbe potuta essere la loro vita se fossero stati dei normalissimi adolescenti.

Ecco qui di seguito il nuovo trailer ufficiale di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, una clip che non ha potuto fare a meno di mostrare anche il classico umorismo tipico del franchise.

Il cast del film

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sarà diretto insieme da Kyler Spears e da Jeff Rowe, mentre tra i produttori figurano invece James Weaver, Evan Goldberg e ovviamente Seth Rogen.

Per quanto riguarda il cast dei doppiatori, a dare la voce ai quattro protagonisti Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello saranno rispettivamente Nicholas Cantu, Shamon Brown Jr, Micah Abbey e Brady Noon. Seth Rogen presterà la sua voce per l’interpretazione di Bebop, mentre le voci di altri due personaggi importanti come Rocksteady e Mondo Gecko saranno quelle di John Cena e di Paul Rudd, di recente nelle sale per il film del Marvel Cinematic Universe Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Infine, oltre al già citato Ice Cube per Superfly, da segnalare anche la presenza di Giancarlo Esposito, che dà la voce a Baxter Stockman.

Gli altri film sulle Tartarughe Ninja

Quello delle Tartarughe Ninja è un franchise iconico, nato nel lontano 1984 come serie a fumetti grazie ai disegnatori Peter Laird e Kevin Eastman.

Innumerevoli, nel corso degli anni, sono state le versioni, animate e non, sia per il piccolo schermo che per il cinema. In ambito cinematografico, da ricordare sono non solo Tartarughe Ninja alla riscossa del 1990 ma anche Tartarughe Ninja del 2014 così come pure l’ultimissimo Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra del 2016, con Megan Fox ad interpretare l’amica delle tartarughe April O’Neil.