Uomini e Donne: gli ex tronisti sbarcati su Onlyfans | Chi sono

Alcuni ex tronisti del programma di Canale 5 hanno deciso di iscriversi a Onlyfans.

Diversi ex tronisti del programma Uomini e Donne sono sbarcati sul sito di Onlyfans. Uno dei più recenti metodi per cercare di guadagnare e di avere successo è rappresentato da Onlyfans, piattaforma sulla quale è possibile condividere contenuti per adulti in cambio di un pagamento.

Una mossa che se per alcuni non ha portato ai frutti sperati per altri si è rivelata invece una vera e propria svolta. Ad intraprendere tale strada sono ora anche quattro ex tronisti del programma di Canale 5 di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

L’iscrizione di alcuni ex tronisti a Onlyfans

I personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di effettuare l’iscrizione a Onlyfans sono sempre di più. Tra questi ci sono dunque anche quattro ex tronisti di Uomini e Donne, che hanno deciso di aprire un proprio profilo sulla piattaforma a pagamento anche per la loro mancata partecipazione ai reality show della prossima stagione televisiva. Tale piattaforma, negli ultimi tempi, ha ormai preso sempre più piede soprattutto tra i più giovani, che tramite la condivisione di contenuti di natura hot possono arrivare a guadagnare anche cifre piuttosto elevate.

Gli ex tronisti che si sono iscritti a Onlyfans

Dal successo ottenuto con Uomini e Donne a Onlyfans. Il primo degli ex tronisti del programma di Maria De Filippi a fare tale passo è stato Lucas Peracchi, che grazie ai suoi guadagni sulla piattaforma per adulti è riuscito addirittura a comprare la casa in cui vivevano i suoi nonni. Ragazzo dal fisico scolpito noto anche con il soprannome di Purosangue, Peracchi aveva rivelato in una recente intervista le strane richieste ricevute da alcuni dei suoi follower:

“C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze o le mie mutande. Chi invece voleva che io mostrassi i miei pettorali. Sembra strano, lo so, ma per queste cose mi hanno pagato molto. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo lavorando in cantiere“.

A fare compagnia a Peracchi sono poi arrivati Matteo Fioravanti, che aveva preso parte a Uomini e Donne nel 2021, e Joele Milan. Altro caso ancora è però anche quello di Alessio Lo Passo, che aveva motivato così la sua scelta:

“A suggerirmi di aprire un canale su Onlyfans è stata proprio la mia fidanzata, lei ci lavora da tempo. All’inizio, lo ammetto, ero titubante, soprattutto quando mi venne spiegato come realmente funzionava il sito. Temevo il giudizio degli altri, ma alla fine ho capito che si tratta di lavoro“.

Infine, ultimo in ordine di tempo a prendere questa decisione è stato Giulio Raselli, che nel programma di Uomini e Donne è stato sia corteggiatore che tronista, con la conseguente storia d’amore con Giulia Urso che terminò però dopo pochi mesi. Questo un suo messaggio tramite una storia condivisa sul proprio profilo Instagram:

“Pensavo che non facesse per me e di non aprirlo mai. Però le cose nella vita cambiano“.