Emily Ratajkowski vestita di bianco: sexy da lasciare tutti senza fiato

La modella Emily Ratajkowski fa impazzire i suoi fan e dopo uno scatto in abito trasparente la fandom è “bollente”

Emily O’Hara Ratajkowski è una supermodella e attrice statunitense. Nata a Westminster, quartiere di Londra, da genitori statunitensi, e cresciuta in California, ha raggiunto il successo nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, singolo che conquistò la prima posizione nelle classifiche musicali di diversi paesi.

Il suo debutto da modella avvenne nel 2015, quando sfilò alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs, alla settimana della moda di Parigi per Miu Miu e alla settimana della moda di Milano per Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace.

L’esperienza nel mondo della moda la spinge a cimentarsi come creatrice e dopo aver collaborato con diversi designer su alcune collezioni di borse e gioielli, ha creato una propria linea di costumi da bagno, Inamorata. Debutta anche nelle sale cinematografiche nel 2014, con il film L’amore bugiardo – Gone Girl, diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck. Un curriculum ricco di esperienze trasversali nel mondo dello spettacolo, che le ha conferito la fama di cui gode attualmente, con una fanbase di follower stellare, complice anche la sua indiscutibile avvenenza fisica.

Lo scatto bollente

Tutto ciò che indossa diventa sexy. Del resto, quando madre natura ti posa la mano sulla spalla è difficile passare inosservati e qualunque capo indossi, anche economico, risalta sulle forme sensuali della super modella, figuriamoci outfit firmati o haut couture.

Di recente Emily ha scaldato gli animi dei suoi fa, pubblicando una carrellata di scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono con un abito bianco trasparente, che lascia poco spazio all’immaginazione e non è passato inosservato, soprattutto tra i suoi follower che seguendola hanno avuto modo di apprezzarla anche nei suoi look sexy sfoggiati duranti il periodo premaman.

Commenti hot

La modella impegnata in una relazione (in)stabile con Sebastian Bear-McClard e con figlio annesso, non teme i commenti anche più piccanti (che sembra solleticare pubblicando costantemente immagini che la ritraggono più sensuale che mai). Per cui lascia correre i vari “Ti prego sposamiù”, o “Sei la perfezione e sei incredibilmente sexy” e ancora “Icona” o “Questo vestito è stupendo. Sono innamorato di te“. “Ho caldo. Sei spettacolare”.

Un’utenza in gran parte maschile che non fa che sottolineare le qualità estetiche della modella, nonché accrescerne l’autostima (qualora ce ne fosse bisogno…).