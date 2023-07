Fabrizio Corona su Ilary Blasi: “Aprirà un Onlyfans” | La conduttrice ha risposto?

Notizia dell’ultima ora, Fabrizio Corona sostiene che la conduttrice de L’Isola dei Famosi, aprirà un canale su Onlyfans. Ecco cosa ha detto.

Fabrizio Corona è famoso per molte cose e sicuramente non per essere un giornalista mosso da importanti valori morali e etici: infatti è stato più volte ripreso dall’ordine dei Giornalisti se non addirittura sospeso. Fa riflettere però la notizia che il giornalista dello scandalo, ex paparazzi, ha dato ad una Fonte ufficiale, ovvero che la conduttrice Mediaset, da anni a conduzione del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi aprirà un canale su Onlyfans. E una domanda sorge spontanea: per quale motivo considerando che prima del divorzio, lei e il suo ormai ex marito condividevano un patrimonio di più di 100 milioni di euro tra case di proprietà, immobili e conti in banca? Sicuramente Ilary Blasi non ha bisogno di soldi ma si vocifera che a partire dalla prossima stagione televisiva, ci saranno molti rimpasti per quanto riguarda la conduzione dei programmi: dopo la morte di Silvio Berlusconi infatti, Mediaset sta vedendo la vecchia guardia andare via per volere della produzione.

Mediaset infatti cercherebbe in tutti i modi di ripulire la propria immagine dall’essere semplice tv generalista con programmi poco accattivanti e sempre tutti uguali. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi fuori da Mediaset

Si sostiene che Ilary Blasi, a seguito delle decisioni di Mediaset di escluderla dalla programmazione dell’anno prossimo, potrebbe aprire un canale sulla piattaforma per adulti Onlyfans.

A dirlo è Fabrizio Corona che ha rivelato nuove informazioni sulla showgirl e conduttrice. Durante infatti la conferenza stampa di Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha accennato al futuro della conduttrice de L’isola dei famosi mostrandosi soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno, sia a livello di sharing che come rating di ascolti: sfortunatamente però si è espresso negativamente riguardo alla nuova edizione che potrebbe subire dei ritardi. Ritardi che potrebbero essere di natura organizzativa riguardo proprio il cercare una nuova conduzione del programma.

Secondo Corona, i contenuti del canale di Ilary Blasi su Onlyfans potrebbero includere aspetti della sua vita privata o addirittura messaggi di compleanno personalizzati dedicati agli abbonati più persistenti e devoti che sarebbero disposti a pagare pur di ricevere un contenuto esclusivo. Questo modello infatti è utilizzatissimo da altri personaggi famosi dello showbusiness che sono approdati sulla piattaforma proprio grazie al loro bacino di utenza.

Tuttavia resta da vedere se la notizia di Fabrizio Corona verrà smentita o meno dalla showgirl che di parole gentile per l’ex paparazzo, ne ha sempre avuto a iosa.