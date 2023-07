Daniele Del Moro e Oriana Marzoli: è finita (per sempre?)

Dopo il Grande Fratello Vip, Daniele Del Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati di nuovo e sembrerebbe definitivo: ecco la dichiarazione di lui.

Grazie al Grande Fratello Vip sono nati diversi amori e alcuni di questi sono sopravvissuti anche dopo la fine dello show e l’abbandono della casa più spiata e famosa d’Italia. Tuttavia, non sempre tutti durano in eterno: è il caso di Daniele Del Moro e Oriana Marzoli, che a diversi mesi dalla conclusione del programma, si sarebbero lasciati. Lui ha fatto una dichiarazione molto chiara.

Il programma di Alfonso Signorini continua a riscuotere sempre grande successo e portare alla fama concorrenti già di per sé famosi. L’ultima edizione si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon: un responso abbastanza prevedibile, data l’enorme fanbase che la supporta sui social dai tempi di Pechino Express, dove partecipò insieme ad Helena Prestes, poi partita per l’Isola dei famosi.

Daniele Del Moro ha sempre sostenuto di non amare i gossip e di non volere che la sua vita privata venga sbandierata sui social e in generale su Internet. Tuttavia, è stato proprio lui a dichiarare la fine della relazione con Oriana Marzoli, e proprio tramite Twitter.

Grande Fratello Vip, è finita per sempre tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli?

Ai tempi del Grande Fratello Vip, l’affiatamento tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli era palese, tanto che in molti supportavano la coppia. La fiaba amorosa, però, è giunta al suo capolinea: ad annunciarlo è stato proprio lui tramite un lungo post su Twitter. La sua dichiarazione non lascia spazio a dubbi.

Valige nuove per il mio compleanno!

Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. #oriele pic.twitter.com/e3369g0gQd — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 3, 2023

“Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i c*zzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!” ha scritto l’ex vippone.

I fan non hanno preso bene la notizia, non tanto per la fine della storia, ma perché si tratta della seconda volta che lui lascia lei nel giro di un mese. Questa volta sembrerebbe una decisione definitiva, ma staremo a vedere se sceglieranno di tornare insieme tra qualche settimana.