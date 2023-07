Paola Barale al Grande Fratello Vip? | Ecco il suo pensiero sui reality

La conduttrice Paola Barale sarebbe vicina a entrare nel team del Grande Fratello Vip. Il pubblico però non dimentica quando criticò fortemente i reality.

Il Grande Fratello Vip si avvia verso la nuova edizione ed è pronto non solo a rinnovare il cast di concorrenti, ma anche quello degli opinionisti. Orietta Berti, infatti, non avrebbe convinto pienamente, mentre Sonia Bruganelli – personaggio ormai storico dello show – sarebbe pronta a imbarcarsi in un nuovo progetto.

Il conduttore dovrebbe comunque rimanere Alfonso Signorini, che come ogni anno avrà bisogno di una forte squadra di opinionisti al suo fianco. Karina Cascella si sarebbe proposta, ma sarebbe stata ignorata e sembra che la produzione si stia rivolgendo invece a Paola Barale. La conduttrice, infatti, sarebbe in lizza per affiancare come opinionista Katia Ricciarelli, ex concorrente del reality. La cantante, infatti, dopo aver lasciato il mondo della musica, lavora sempre di più in televisione. Per ora, comunque, neanche la sua conferma sarebbe ufficiale.

La redazione del GFVip avrebbe pensato a Paola Barale e, come riportato da Dagospia, il contratto sarebbe a un passo dall’essere siglato. Tuttavia, il pubblico non sembra molto convinto di questa scelta e non dimentica una dichiarazione poco felice che la presentatrice fece riguardo al mondo dei reality show.

Paola Barale al Grande Fratello Vip? Lei aveva criticato i reality

Come riportato da Alberto Dandolo per Dagospia, Paola Barale sarebbe vicinissima a firmare il contratto per diventare una delle prossime opinioniste del Grande Fratello Vip che, come tutti gli anni, partirà ufficialmente a settembre con un cast tutto nuovo. Insieme a lei dovrebbe esserci anche Katia Ricciarelli.

Tuttavia, il pubblico non è convinto. Già diverso tempo fa, la presentatrice dichiarò che non avrebbe mai voluto partecipare a un reality perché “non hanno dei bei contenuti“. Lo disse nonostante la collaborazione a ben due programmi di questo tipo: Pechino Express e La talpa, dove lavorò al fianco di Paola Perego.

Queste le sue parole dell’epoca: “Grande Fratello Vip? Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti“. Per il momento, non si sa se questa volta abbia deciso di lavorare allo show: staremo a vedere.