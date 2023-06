Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono separati per una…macumba?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, come tutti ormai sapranno, anche perché è uno degli argomenti principali del gossip di oggi, ma quello che non sapete forse è il perché hanno deciso di separarsi. Possibile che sia per colpa di una macumba?

Gli ex gieffini Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, meglio conosciuti come gli “Oriele“, hanno deciso di lasciarsi, in maniera non molto pacifica in realtà. Spuntano indiscrezioni che farebbero pensare che dietro alla loro rottura ci sia uno stregone e una potente macumba? Scopriamo insieme i dettagli del caso.

I fan si sa, quando prendono in simpatia il loro idolo, ne diventano quasi ossessionati, arrivando addirittura a difenderli sui social, a litigare per loro con gli altri, come se fossero i loro migliori amici. Per questo, un’altra persona è stata inserita all’interno della storia, complicando ancora di più questo scomodo triangolo. Tra la macumba e questa misteriosa donna, è diventata una soap perfetta.

Cosa sta succedendo sui social?

I fan non hanno preso per niente bene la fine della storia d’amore tra gli “Oriele”, motivo per cui stanno facendo una guerra mediatica, per tentare di farli tornare insieme tramite consigli paternalistici su room private. Sta succedendo veramente di tutto, addirittura, Antonella Fiordelisi è stata costretta a chiudere il suo profilo Twitter per i troppi commenti dispregiativi che stava ricevendo dagli haters.

A detta loro, la Fiordelisi ci avrebbe messo lo zampino con Dal Moro, visto la sua antipatia verso la Marzoli. Il tutto è scaturito per via di uno scatto social che i due ex gieffini hanno pubblicato insieme dopo la rottura con Oriana. Per il momento non si è capito molto bene perché i due ex fidanzati si sono lasciati, visto che ognuno di loro dice la propria verità sui social, con dichiarazioni contrastanti. Con lei che si lamenta che lui non vuole fare foto insieme, con lui che sostiene di non essere solo una sorta di manichino da selfie e chi più ne ha più ne metta.

“Hanno fatto una macumba e dopo otto ore è successo il devasto” #oriele — Lore🧊 (@lolloonthenet) May 31, 2023

La macumba ha funzionato?

In una recente chiacchierata con una fan sui social, Oriana Marzoli è venuta a conoscenza di un fatto molto lugubre. In pratica dei “finti fan” avrebbero aperto una room privata dove insieme ad un misterioso mago, avrebbero fatto una macumba per far lasciare la Marzoli e Daniele Dal Moro. Ovviamente la donna ha confessato alla sua beniamina di essersi spaventata da questo evento, soprattutto perché dopo poche ore è arrivata la notizia della loro rottura.

Oriana Marzoli ha così replicato: “Adesso però mi spavento pure io! Però devo dire che le cose non andavano benissimo ultimamente, quindi non penso che sia stata la macumba”. E voi cosa ne pensate, la Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati per colpa di una macumba?