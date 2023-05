Alena Seredova si sposa: il matrimonio sarà simile ai Ferragnez

Tra poco, l’ex modella Alena Seredova si sposerà: il suo matrimonio avrà qualcosa in comunque con quello di Fedez e Chiara Ferragni.

Il 17 giugno la bellissima Alena Seredova convolerà a nozze per la seconda volta. Dopo la fine del matrimonio con il celebre portiere Gigi Buffon, l’ex modella ha finalmente ritrovato l’amore con un altro uomo: si tratta di Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann e quindi imparentato anche con la nota famiglia Agnelli.

La coppia sta insieme da circa otto anni e ha una figlia in comune, la piccola Vivienne Charlotte. La showgirl, infatti, ha anche altri due figli con il primo marito, Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Da qualche tempo non è più così presente in televisione come alcuni anni fa, ma continua a far parlare di sé e a lavorare nel mondo dello spettacolo. La sua ultima apparizione al cinema risale infatti al 2012, con Una donna per la vita.

L’ex modella ceca oggi è felicissima accanto ad Alessandro Nasi ed è pronta per sposarsi di nuovo: ha deciso di fare le cose in grande e si è ispirata al ricevimento di Fedez e Chiara Ferragni del 2018. Ecco che cosa avranno in comune.

Alena Seredova, il matrimonio come Fedez e Chiara Ferragni

Durante un’intervista a Oggi, Alena Seredova ha confessato di essere molto soddisfatta della sua vita sentimentale: “Pensavo di stare bene da sola, ma poi è arrivato il mio amore. E ha avuto resistenza e pazienza. Ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49“.

Dato che per il futuro marito sarà il primo matrimonio, la showgirl ha deciso di fare le cose in grande. Per questo ha scelto di affidarsi ad Alessandra Grillo, alla stessa wedding planner che ha organizzato le nozze di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più famosa del mondo dei social. Come loro, inoltre, la cerimonia si svolgerà a Noto, in Sicilia.

Gli invitati saranno circa un centinaio e come testimoni la coppia ha scelto Lavinia Borromeo e il marito John Elkann. Inoltre, è probabile che al matrimonio saranno presenti anche i due figli della showgirl nati dalla relazione con l’ex calciatore, che oggi sono adolescenti. Probabilmente, invece, proprio Gigi Buffon non ci sarà, dal momento che la storia tra i due è finita in maniera triste e travagliata.