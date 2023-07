Nuova cicogna a Buckingham Palace: Kate Middleton si prepara

La casa reale britannica si appresta ad accogliere un nuovo bambino. Gravidanza in corso nella famiglia. Di chi sarà il nascituro?

Più volte le hanno attribuito gravidanze in fieri, addirittura facendo intendere l’intenzione di un quarto figlio. E ora è proprio lei a darne l’annuncio. Kate Middleton si prepara ad una cicogna in arrivo…ma in casa del fratello James.

Proprio lei ha voluto lanciare la notizia del lieto evento, felice che per il fratello James possa esserci questa gioia incredibile. Kate ha due fratelli: Pippa Middleton, 39 anni, e James Middleton, di 36 anni. E il fratello della principessa ha annunciato, insieme alla moglie, l’analista francese Alizee Thevenet sposata nel settembre 2021, di essere in attesa del primogenito.

L’annuncio della gravidanza

La gravidanza è ancora ai primi mesi, quindi il sesso del bambino non è ancora noto, ma i futuri genitori non potrebbero essere più felici di così e la principessa Kate sembra esserlo altrettanto, visto il post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Non potremmo essere più emozionati. È stato un inizio anno molto difficile dopo aver perso la mia amata Ella – la sua cagnolina -. però concluderemo l’anno con l’arrivo di un bambino, la nostra preziosa famiglia cresce”, scrive la Middleton.

La storia tra James e Alizee

James Middleton è un allevatore di cocker spaniel e ha una società chiamata Ella&Co, che ha come business la produzione di cibo di alta qualità per gli amici a quattrozampe. Il fratello di Kate è molto attaccato ai suoi cani: avendo dovuto affrontare un periodo molto buio, con il loro aiuto è riuscito ad attraversare quel momento così difficile, dovuto alla rottura con la sua storica fidanzata, Donna Air, nonché a superare uno stato depressivo diagnosticato già da quando era solo un ragazzo e peggiorato in quel periodo.

La storia d’amore tra James e Alizée ha attraversato alti e bassi, ma grazie al loro amore e a quello per i loro cani, sono riusciti a superare gli ostacoli e a convolare a nozze nel settembre 2021. Ora, finalmente, tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta e la principessa Kate, consapevole delle difficoltà emotive che il fratello ha dovuto attraversare, vede in questa nascita uno slancio positivo ed una pagina felice per lui e per tutta la famiglia, inclusi i cuginetti, George, Charlotte e Louis che, siamo sicuri, stiano scalpitando all’idea di conoscere il nascituro.