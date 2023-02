Kanye West e fidanzata avvistati per le strade

Kanye West e la sua neo moglie di 27 anni, Bianca Censori, sono stati visti fare sosta ad una pompa di benzina e molto probabilmente litigare. Dopo solo un mese di matrimonio, la sposa sembra già tesa. Cosa sarà successo?

Kanye West e la sua nuova moglie Bianca Censori sono stati avvistati in una rara uscita mentre passavano da una stazione di servizio a Los Angeles martedì 21 febbraio.



La coppia, che si è sposata durante una cerimonia privata a gennaio, è arrivata con una Mercedes Benz nera del rapper e ha parcheggiato vicino a una stazione di servizio. Prima di fare benzina, Kanye, 45 anni, e Bianca, 27 anni, si sono fatti strada in un minimarket per prendere una bevanda energetica al hitmaker di Flashing Lights.

Poi sono tornati all’auto, dove Bianca ha proceduto a posizionare l’ugello del carburante nel serbatoio del gas. Bianca sembrava tesa mentre parlava con suo marito vicino al loro veicolo mentre aspettavano che il serbatoio si riempisse.

C’è già vento di tempesta, come cantava Battiato, tra i due neo sposi?

Cosa è successo tra West e Censori

Kanye e Bianca hanno entrambi sfoggiato le loro fedi nuziali abbinate per la gita. Bianca, che è la designer architettonica del marchio Yeezy del suo nuovo marito, però sembrava turbata.

Sono stati fotografati l’ultima volta mercoledì 1 febbraio mentre cenavano al ristorante Beauty & Essex di Los Angeles. Kanye ha scioccato i fan all’inizio di gennaio quando è stato rivelato che aveva sposato Bianca, con cui il pubblico non sapeva che stava uscendo. Nonostante la cerimonia di matrimonio, l’unione non è legale perché la coppia non sembra aver presentato un certificato di matrimonio, ha riferito DailyMail.com. Secondo TMZ, il rapper indossa il suo anello per indicare il suo impegno con Bianca. Il matrimonio è arrivato settimane dopo la sua separazione dalla modella Venetria e mesi dopo la sua avventura con la sensazione di Instagram Chaney Jones.

La nuova coppia condivide quattro figli in totale: North, Nine, Saint, Seven, Chicago, Five, Psalm, Three.Kim ha ammesso in una sincera intervista l’anno scorso che è stato “davvero difficile” collaborare con il rapper e che fa del suo meglio per proteggere i loro figli dal dramma. Kanye ha presentato la figlia maggiore North alla sua nuova moglie Bianca, ma non si sa se il resto dei bambini abbia incontrato lo stilista.

Sono stati visti cenare con il bambino di nove anni a gennaio, meno di due settimane dopo la notizia del matrimonio.