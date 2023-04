American Horror Story, stagione 12: si unisce Kim Kardashian al cast

Kim Kardashian ha aggiunto un’altra voce al suo curriculum stellare: la celebrità si unirà alla stagione numero 12 di American Horror Story.

Raramente l’imprenditrice americana Kim si è buttata nelle serie tv: la ricordiamo in tanti crediti di doppiaggio dei film d’animazione e quando ha interpretato se stessa in telefilm famosissimi, come How I Met Your Mother, Broke Girls 2 e Ocean’s 8. Andando indietro nel tempo, abbiamo visto la Kardashian in ruoli più piccoli e meno memorabili. Ha preso parte nel 2008 in Disaster Movie, nei panni di Lisa. In CSI: NY nel 2009 e nel 2012 in Drop Dead Diva. Ora l’annuncio che nessuno si aspettava.

American Horror Story: una storia di successo dal 2011

Dal 2011 la serie tv statunitense offre al pubblico grande spettacolo. Ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, tornerà presumibilmente nell’estate del 2023 con la 12esima stagione. La serie vedrà il ritorno di Roberts e altri grandi nomi, come Evan Peters, Sarah Paulson, Lily Rabe, Frances Conroy, Denis O’Hare, Jessica Lange, Kathy Bates, Angela Bassett, Billie Lourd e anche la star Lady Gaga.

L’annuncio di Kim sul suo profilo Instagram

Imprenditrice, influencer, ereditiera e attrice. Kim è questo e molto altro. L’ex moglie di Kanye West ha fatto l’annuncio sul suo account Instagram lunedì, pubblicando un video teaser con musica inquietante ed emoji con bulbi oculari e gocce di sangue come didascalie criptiche. La star ha pubblicato un video dicendo che si sarebbe unita alla regular di American Horror Story Emma Roberts nella stagione 12, che andrà in onda quest’estate. Il video di Kardashian rivela che la prossima stagione della serie antologica di Ryan Murphy si chiamerà Delicate. Roberts ha anche pubblicato lo stesso video, intitolato “Quest’estate… Kim e io siamo vulnerabili”.

Il personaggio televisivo americano non ha aggiunto nulla su quale personaggio interpreterà in AHS nè alcuni dettagli sulla dodicesima e attesa stagione. Ciò che è certo è che il personaggio sia stato creato su misura su Kim e che la Kardashian avrà un ruolo principale, da protagonista, in questa importante stagione. A Variety è stato anche confermato che Halley Feiffer, autore di tutti gli altri episodi di AHS e American Crime Story sarà, anche questa volta, lo showrunner della 12esima stagione.