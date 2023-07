Spinalbese e Lamborghini di nuovo insieme?

Un presunto ritorno di fiamma per Antonino Spinalbese con Ginevra Lamborghini alimenta il gossip estivo. Sarà vero?

L’ormai ex hair stylist Antonino Spinalbese è un nome conosciuto nel mondo del gossip, soprattutto per via della sua storia con Belen Rodriguez da cui è nata la piccola Luna Marì. Dopo la fine della relazione con la showgirl, Spinalbese è stato un concorrente del GF Vip e della sua partecipazione ha parlato in una lunga intervista al settimanale Chi.

Spinalbese la descrive come un’esperienza decisamente nuova, durante la quale non ha puntato sulla storia con la famosa ex o sulla nostalgia verso la sua bimba per catturare l’attenzione. “Non l’ho fatto perché le parole che ti escono spontaneamente in un contesto di questo tipo possono essere fraintese e volevo evitare di avere problemi con la madre di mia figlia“, ha spiegato: “Ho cercato di tenere dentro tutto quello che c’era fuori per concentrarmi su di me, volevo farmi conoscere per come sono e no per quello che la gente sapeva sul mio conto“. Oggi i rapporti con Belen si limitano al bene della piccola Luna Marì: “Non parliamo di noi ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene“, ha precisato.

Il sentimento che tra loro c’era una volta non c’è più e ciò anche per il raggiungimento di consapevolezze importanti come quella sulla impossibilità di considerare la sua ex la persona giusta per lui. “Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei“, ha confidato Antonino. Qual è stata la dote di Belen che lo ha colpito al primo incontro? “La semplicità. Anzi, il bisogno di semplicità“.

Il rapporto con Ginevra Lamborghini

L’ex hairstylist ha avuto all’interno della casa un flirt con la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, anche lei concorrente del GF VIP.

Un interesse che però è scemato velocemente una volta usciti dall’esperienza televisiva, tanto che ognuno ha intrapreso la propria strada, anche sentimentale.

Il ritorno di fiamma?

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini però nei giorni scorsi si sono rivisti a un evento del settimanale Chi e, secondo alcuni rumors, si sarebbero riavvicinati andando via insieme.

Un’indiscrezione che aveva fatto pensare a un ritorno di fiamma, decisamente però smentito da Spinalbese, che in diverse occasioni ha ribadito le sue intenzioni a concentrarsi, in questa fase della sua vita, esclusivamente sul suo lavoro e sulle cure alla figlia. Nulla di fatto, quindi.