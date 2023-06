Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, ecco perché non si sposano: spunta la verità

Spunta finalmente la verità sul vero motivo per cui Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non si sposano. Ci sarà forse aria di rottura in vista tra i due? L’Isola dei famosi ha distrutto una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo?

Ecco perché Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non si sposano, spunta la verità sulla loro decisione. I due personaggi pubblici sono molto amati dai loro followers, ma questo dettaglio del matrimonio inesistente ha fatto terrorizzare i fan, in quanto hanno paura che tra i due le cose possano essere arrivate al capolinea. Veramente Camassa e Bisciglia si separano?

La lontananza non sempre aiuta le coppie, a volte solidifica il rapporto, altre volte lo annienta. Starà succedendo questo tra i due, vista la partecipazione all’Isola dei famosi da parte di Pamela Camassa? Continuate la lettura per scoprire cosa sta succedendo tra i due.

Quando si sono conosciuti Pamela Camassa e Filippo Bisciglia?

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno insieme ufficialmente dal 2008, dopo che i due si sono incontrati in montagna. Per loro è stato amore a prima vista, anche se la Camassa non era molto sicura di Bisciglia, visto il suo passato amoroso non proprio affidabile. Basti pensare che quando l’ex gieffino ha incontrato la modella, era fidanzato con la sua collega gieffina, conosciuta proprio all’interno del reality, causa della sua rottura con la precedente fidanzata.

Insomma, si è capito che Bisciglia non ha mai avuto molto le idee chiare sulle donne da amare, finché non ha incontrato la “sua” Pamela, da quel momento, nonostante gli alti e bassi che ogni coppia vive nel corso degli anni, i due non si sono più lasciati. Il conduttore di Temptation Island, nonostante senta la mancanza della sua “Ninni”, fa il tifo per lei in quanto concorrente dell’Isola dei famosi.

Ecco perchè non si sposano

Ecco perché Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non si sposano, la verità è una sola. Sono state dette molte cose su di loro, su di una possibile crisi tra i due, sulla poca serietà della coppia ecc. In realtà è tutto molto più semplice, state tranquilli perché Pamela e Filippo, almeno per il momento, non hanno nessuna intenzione di lasciarsi, semplicemente non credono all’istituzione del matrimonio e di fare quel passo non ci pensano proprio.

Se non hanno nessuna intenzione di oltrepassare la navata, stanno invece pensando seriamente di mettere su famiglia. Filippo è da tanto che spera di diventare papà, Pamela non si sentiva pronta, ma dalle ultime indiscrezioni rilasciate ai naufraghi, “che forse forse” ci sta facendo un pensierino anche lei?