“Ci é ricascato”: Massimo Boldi beccato con una star giovanissima | Video virale

L’attore dei cine-panettoni sembra aver di nuovo lanciato la freccia di cupido verso una giovane donzella. Di chi si tratta?

Alla veneranda età di 76 anni, il comico si dà da fare nelle pubbliche relazioni e dopo la fine della storia d’amore con Irene Fornaciari, la compagna che lo ha affiancato dopo la morte della moglie, sembra essere stato avvistato in compagnia di altrettante giovani e promettenti ragazze.

Ricordiamo che anche se tra la Fornaciari (che nulla ha a che vedere col cantante Zucchero) e Boldi intercorrevano trentaquattro anni di differenza d’età, erano una coppia piuttosto affiatata al punto da aver trascorso insieme oltre due anni di convivenza. La ragazza ha sempre vissuto la sua vita lontana dal mondo dello spettacolo e, a livello professionale, ha gestito per anni un negozio di gioielli e di abbigliamento nel paese in cui vive.

Nel 2004 la perdita della moglie a causa di una lunga malattia, Marisa Selo, con cui aveva trascorso un matrimonio felice, lo aveva gettato nello sconforto. Poi l’incontro con Irene e la storia che sembrava avere basi solide e durature, è naufragata.

Dopo di lei, l’attore si è reso protagonista di diversi gossip, imputandogli flirt sempre con giovani donne fino all’ultimo presunto con la 23enne Tik Toker Elisa Barranu, nata a Verona nel 2000, che ha soli 23 anni e già una grande carriera come influencer. Ha già milioni di fan che la seguono assiduamente e da poco ha iniziato a lavorare anche come modella.

Sarà Elisa la nuova fiamma di Boldi?

Il comico stesso ha più volte smentito il gossip, ammettendo che l’età della ragazza sarebbe troppo anche per un veterano come lui, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per le giovani ragazze.

Sembrerebbe che si tratti quindi solo di un colpo di fulmine artistico. Sono in buoni rapporti, ma non c’è amore tra loro.

Il video su Twitter lo coglie in fallo

Ma attenzione! Nelle calde sere d’estate, Boldi si lancia in danze e occasioni di incontro e spunta su Twitter un video, divenuto virale, in cui il comico 77enne si diverte a ballare con un paio di ragazze.

Non stupisce che il comico abbia successo con le donne, visto anche il suo patrimonio economico che sembrerebbe essere da capogiro. Sarà quindi nato un nuovo amore per l’attore? L’indiscrezione non ha ancora trovato fondamento, ma di sicuro Boldi ha ritrovato il sorriso.