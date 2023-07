Federico Fashion Style piange disperatamente: cosa è successo?

Federico Fashion Style in lacrime di fronte ai suoi fan per via della perdita della casa, a seguito della separazione con la moglie.

Il coming out di Federico Fashion Style, atteso dal pubblico che lo dava per scontato già da molto tempo, ha creato non pochi problemi all’hair stylist. Primo tra tutti, la separazione dalla moglie Letizia Porcu con cui ha avuto la piccola Sophie.

Ora il guru dell’hair styling, che con tanta fatica racconto di essersi creato il suo impero e la sua vita attuale, sembra dover rinunciare alla sua casa, acquistata con l’aiuto dei genitori e il suo lavoro, ma assegnata dal giudice alla moglie per via della separazione in corso.

Uno scalino che riguarda tanti padri al momento in cui una coppia decide di chiudere il matrimonio e che per alcuni può diventare un vero boomerang economico.

Il parrucchiere, in lacrime, si sfoga con i suoi fan in un lungo video in cui racconta con il cuore l’accaduto.

Le lacrime di Federico

La separazione dalla moglie Letizia non sembra essere pertanto indolore e lo stesso Federico fa più volte riferimento alla “cattiveria” probabilmente intrapresa dalla ex moglie in sede di divorzio.

Queste le sue parole: “Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po’ triste. Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori. Io, poi, l’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro con gli amici, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni.” Racconta Federico aprendosi con i suoi follower.

La felicità, un ricordo lontano

“Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere. La loro felicità è vedermi distrutto. Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione” continua Federico.

E ancora: “Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Mi tolgono la casa perché il giudice ha deciso di affidarla a lei”. Senza entrare nel merito legale della separazione, si tratta comunque di un momento difficile per tutta la famiglia, Sophie in primis, che dovrà abituarsi al nuovo menage.