Bob Marley: One Love, il trailer del film prodotto dalla famiglia della leggenda

Ecco il trailer di Bob Marley: One Love, il film biografico dedicato a uno dei cantanti più famosi e amati di sempre.

Tra i tanti film previsti per il 2023 e per il 2024, ce ne sono diversi storici e biografici. Il prossimo 23 agosto, per esempio, uscirà Oppenheimer, focalizzato sulla vita del fisico Robert Oppenheimer, uno dei più importanti protagonisti dell’Esperimento Manhattan. La pellicola vanta un cast incredibile, tra Cillian Murphy, Robert Downey Junior, Matt Damon, Florence Pugh ed Emily Blunt.

Ma non finisce qui sul tema dei film biografici dedicati a grandi personaggi del passato. Il 12 gennaio 2024 è prevista l’uscita al cinema di Bob Marley: One Love, che – come si intuisce facilmente dal titolo – racconterà la storia del noto cantante giamaicano. L’artista è scomparso ormai da oltre quarant’anni, ma la sua musica e la sua filosofia di vita hanno ispirato e continuano a ispirare più di una generazione.

Il film si concentrerà sulla sua vita e racconterà l’ascesa della sua carriera discografica, dagli inizi difficili all’affermazione definitiva come uno dei personaggi musicali più incredibili degli anni ’60 e ’70, nonché la storia della musica raggae e della sua diffusione in tutto il mondo. Recentemente è stato rilasciato il trailer.

Bob Marley: One Love, trama, trailer e cast del film

La trama ufficiale di Bob Marley: One Love recita: “Il film celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio d’amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, scoprirai la potente storia di Bob sul superamento delle avversità e il viaggio dietro la sua musica rivoluzionaria“.

Non si tratta, quindi, semplicemente della vita di un cantante, ma di un vero e proprio documento storico, che riporta lo spettatore alla Giamaica del dopoguerra, in un periodo dove le nuove generazioni (Bob Marley era nato proprio nel 1945) volevano lasciarsi alle spalle gli orrori del conflitto mondiale e ricominciare. Era il periodo dei grandi movimenti pacifisti, rappresentati soprattutto dall’arte e dalla musica.

Il cast di Bob Marley: One Love comprende Kingsley Ben-Adir nel ruolo di protagonista, nonché Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall. La pellicola è diretta da Reinaldo Marcus Green e prodotta da Robert Teitel, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e, infine, Rita, Ziggy e Cedella Marley, rispettivamente moglie e figli del cantante. Uscirà al cinema il 12 gennaio 2024.