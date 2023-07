The Nun 2: il trailer del film horror

Il trailer dell’horror diretto da Michael Chaves.

Il trailer ufficiale di The Nun 2, in arrivo nei cinema il prossimo mese di settembre. Il prossimo 8 di settembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi The Nun 2, nuovo capitolo dell’universo horror di The Conjuring. Ecco il trailer ufficiale della pellicola diretta da Michael Chaves.

Il trailer di The Nun 2

The Nun 2 è prodotto da New Line Cinema ed è il sequel del film uscito nel 2018, fin qui la pellicola in assoluto di maggior successo del The Conjuring Universe che ha incassato in totale più di due miliardi di dollari di incasso.

Questo The Nun 2 è diretto come detto da Michael Chaves. Il regista statunitense classe 1984, dopo aver fatto esperienza con alcuni cortometraggi, ha acquisito notorietà in ambito horror con la direzione di La Llorona – Le lacrime del male del 2019 e di The Conjuring – Per ordine del diavolo del 2021.

Per quanto riguarda invece il cast, vi è il ritorno nel ruolo di Suor Irene di Taissa Farmiga, nota soprattutto per i ruoli ricoperti all’interno della serie tv American Horror Story. Al suo fianco ci sono poi Jonas Bloquet e Storm Reid, apparsa di recente in Euphoria e in The Last Of Us. Completano il cast Anna Popplewell e Bonnie Aarons, che interpreta la suora demoniaca Valak.

La sceneggiatura del film è opera di Ian Goldberg, di Richard Naing e di Akela Cooper, mentre la produzione è in collaborazione tra la Safran Company di Peter Safran e la Atomic Monster di James Wan.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Nun 2.

La trama di The Nun 2

Come anticipato anche dalla sinossi ufficiale del film, la trama di The Nun 2 parte dall’anno 1956 in Francia. Qui ha luogo l’omicidio di un prete provocato dalla diffusione di un grande male. Anni dopo, ci ritroviamo di nuovo a seguire le vicende della protagonista ovvero Suor Irene, con quest’ultima che si troverà nuovamente faccia a faccia con la spaventosa e terrificante suora demoniaca Valak.

Il The Conjuring Universe

Il The Conjuring Universe è una saga cinematografica horror prodotta da New Line Cinema, e si basa su una lunga serie di eventi paranormali cui i demonologi Ed e Lorraine Warren affermano di aver preso parte.

La saga ha avuto inizio nel 2013 con The Conjuring – L’evocazione del male. Da lì, oltre ad altri due film di The Conjuring, sono poi usciti tre film su Annabelle, La Llorona – Le lacrime del male, e The Nun, pronto ad essere seguito dall’atteso The Nun 2.